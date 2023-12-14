Періс Хілтон зачарувала блискучою новорічною сукнею (відео)

Періс Хілтон любить дивувати своїх прихильників яскравими образами, особливо в рожевих відтінках. Але цього разу жінка показала новорічне вбрання.

Про те, яку саме сукню вибрала Хілтон, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ТікТок зірки.

Періс Хілтон показала новорічну сукню

Періс Хілтон ще з 200-х років стала "іконою стилю", оскільки вона ніколи не боялася бути собою та одягатися так, як вона сама бажає, тим самим створювати модні тенденції.

Наряди Періс з нульових виглядали гаряче, стильно, яскраво та цікаво. Проте її стиль завжди був продуманим та різноманітним. Здавалося, їй справді подобалося бути собою. Що особливо актуально зараз, у відфільтрованому світі, який прагне до ідентифікації кожного з нас.

Всі роки своєї популярності Періс Хілтон продовжувала підтверджувати свою особливість та унікальність. І зараз також продовжує це робити.

Наприклад, днями артистка продемонструвала справжній новорічний образ, який може повернути у дитинство, адже він такий милий.

Періс одягнула срібну сукню у формі “колокольчик”, колись, такі сукні та спідниці були дуже модними і сьогодні зірка вирішила його втілити його. Ця сукня обліплена зірочками, що є її частиною.

Скриншоти

Хілтон виглядає в цьому луці ніби новорічна ялинка, оскільки свій образ вона ще доповнила срібними туфлями човниками та сонцезахисними окулярами.

Волосся артистка вирішила зібрати у високий хвіст, але попередньо накрутила гарні та елегантні локони. Це виглядає дуже романтично і гармонійно доповнює святковий образ, який і має бути ніжним та спокійним.

Відео у цьому різдвяному образі зірка виклала у соціальну мережу ТікТок, де встигла за кілька секунд показати його з усіх боків. А от днями жінка показала, як вона прикрасила свій будинок та ялинку.