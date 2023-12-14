Періс Хілтон зачарувала блискучою новорічною сукнею (відео)
Періс Хілтон любить дивувати своїх прихильників яскравими образами, особливо в рожевих відтінках. Але цього разу жінка показала новорічне вбрання.
Про те, яку саме сукню вибрала Хілтон, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ТікТок зірки.
Періс Хілтон показала новорічну сукню
Періс Хілтон ще з 200-х років стала "іконою стилю", оскільки вона ніколи не боялася бути собою та одягатися так, як вона сама бажає, тим самим створювати модні тенденції.
Наряди Періс з нульових виглядали гаряче, стильно, яскраво та цікаво. Проте її стиль завжди був продуманим та різноманітним. Здавалося, їй справді подобалося бути собою. Що особливо актуально зараз, у відфільтрованому світі, який прагне до ідентифікації кожного з нас.
Всі роки своєї популярності Періс Хілтон продовжувала підтверджувати свою особливість та унікальність. І зараз також продовжує це робити.
Наприклад, днями артистка продемонструвала справжній новорічний образ, який може повернути у дитинство, адже він такий милий.
Періс одягнула срібну сукню у формі “колокольчик”, колись, такі сукні та спідниці були дуже модними і сьогодні зірка вирішила його втілити його. Ця сукня обліплена зірочками, що є її частиною.
Скриншоти
Хілтон виглядає в цьому луці ніби новорічна ялинка, оскільки свій образ вона ще доповнила срібними туфлями човниками та сонцезахисними окулярами.
Волосся артистка вирішила зібрати у високий хвіст, але попередньо накрутила гарні та елегантні локони. Це виглядає дуже романтично і гармонійно доповнює святковий образ, який і має бути ніжним та спокійним.
Відео у цьому різдвяному образі зірка виклала у соціальну мережу ТікТок, де встигла за кілька секунд показати його з усіх боків. А от днями жінка показала, як вона прикрасила свій будинок та ялинку.
@parishilton I had a blast at @iHeartRadio’s Jingle Ball! Celebrating Sliv-mas all winter long! #Slivmas #ThatsHot original sound - ᴍᴜʟᴛɪ ꜰᴀɴᴅᴏᴍ ᴇᴅɪᴛꜱ
Раніше ми розповідали про те, що Періс Хілтон показала, як прикрасила свій будинок до Різдва.
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