Сильно исхудавшая певица МакSим заново учится ходить после комы (видео)

Сейчас артистка находится дома. При этом ходить ей помогает врач. За то время, что она находилась в коме МакSим сильно похудела. Сейчас ее вес составляет чуть больше 30 килограммов.

На видео видно, что ей сложно передвигаться из-за потери мышечной массы. В данное время никакой речи о возвращении на сцену не идет. У певицы повреждены легкие и ей тяжело дышать.

Представители 38-летней МакSим заявили, что врачи порекомендовали артистке не заниматься физическими нагрузками и не петь. Пока что неясно, сколько времени займет восстановление.

Что произошло с певицей

15 июня 2021 года МакSим госпитализировали с тяжелой пневмонией, было поражено 75% легких. Каждый день ее состояние становилось все хуже. Врачи приняли решение ввести ее в искусственную кому, начался септический шок, но она смогла побороть болезнь.