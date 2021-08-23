Сильно схудла співачка МакSим заново вчиться ходити після коми (відео)

Зараз артистка перебуває вдома. При цьому ходити їй допомагає лікар. За той час, що вона перебувала у комі МакSим сильно схудла. Зараз її вага становить трохи понад 30 кілограмів.

На відео видно, що їй складно пересуватися через втрату м'язової маси. В даний час ніякої мови про повернення на сцену не йде. У співачки пошкоджені легені і їй важко дихати.

Представники 38-річної МакSим заявили, що лікарі порекомендували артистці не займатися фізичними навантаженнями і не співати. Поки що неясно, скільки часу займе відновлення.

Що сталося зі співачкою

15 червня 2021 року МакSим госпіталізували з важкою пневмонією, було уражено 75% легких. Кожен день її стан ставав все гірше. Лікарі прийняли рішення ввести її в штучну кому, почався септичний шок, але вона змогла подолати хворобу.