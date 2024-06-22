Сильні молитви на Трійцю за здоров'я, прощення, щастя і мир: тексти

Трійця або П'ятидесятниця – одне з найважливіших свят християнської традиції. У цей день варто помолитися, щоб захистити себе від злих сил, щиро покаятися та подякувати Богу за своє життя.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам тексти чотирьох молитов, які можна прочитати у цей день.
Ця молитва є прохальною. Спочатку ми звертаємося до всієї Пресвятої Трійці, а потім окремо до кожної Особи: до Бога Отця - просимо очистити наші гріхи, до Бога Сина - простити наші беззаконня, до Бога Духа Святого - відвідати та зцілити наші немочі.
Слова "імені Твого ради" стосуються всієї Трійці, адже Бог єдиний і має одне ім'я, тому ми говоримо "імені", а не "імен".
"Царю Небесний" - це молитва до Святого Духа, третьої Особи Святої Трійці. Назва походить від перших двох слів тексту. Від Великодня до Вознесіння її замінює тропар Пасхи "Христос воскресе...".
Ця молитва вважається дуже сильною і її можна промовляти вдома. Вона допомагає у важких справах, звільненні від гріха чи кризі віри. Головне - щиро звертатися до Бога.
У цій молитві ми не просимо в Бога нічого, лише славимо Його. "Трисвяте", або "Ангельська пісня", читається тричі на честь трьох Осіб Святої Трійці.
Молитва звертається до Бога Отця, який є першою Особою Святої Трійці; до Бога Сина, що відомий як Кріпкий, оскільки, хоча він людською природою, Він є таким же всемогутнім, як Бог Отець, і помер за наші гріхи; та до Бога Духа Святого, який є Безсмертним, оскільки він надає життя всім створінням і безсмертне життя людям.
У молитві слово "святий" повторюється тричі, що дає підставу називати її "Трисвяте".
Ця молитва відома як Господня, оскільки її навчив Сам Господь Ісус Христос своїх учнів, коли вони просили Його навчити молитися. Молитва Господня є найважливішою для всіх християн.
У цей день не рекомендується робити наступне:
Натомість треба:
Раніше ми вже розповідали про Троїцьку батьківську суботу 2024 та що треба зробити в цей день.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Церковний календар УПЦ, "Ого", Вікіпедія, та молитовник Credo.