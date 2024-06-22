Сильные молитвы на Троицу за здоровье, прощение, счастье и мир: тексты

Молитва Пресвятой Троицы

Эта молитва просительна. Сначала мы обращаемся ко всей Пресвятой Троице, а затем отдельно к каждой Личности: к Богу Отцу - просим очистить наши грехи, к Богу Сыну - простить наши беззакония, к Богу Духа Святого - посетить и исцелить наши немощи.

Слова "имени Твоего совета" относятся ко всей Троице, ведь Бог един и имеет одно имя, поэтому мы говорим "имени", а не "имен".

"Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, ради имени Твоего. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому и ныне и постоянно и во веки веков".

Царь Небесный

"Царь Небесный" - это молитва к Святому Духу, третьему Лицу Святой Троицы. Название происходит от первых двух текстовых слов. От Пасхи до Вознесения ее заменяет тропарь Пасхи "Христос воскресе...".

Эта молитва считается очень сильной и ее можно произносить дома. Она помогает в трудных делах, освобождении от греха или кризисе веры. Главное - искренне обращаться к Богу.

"Царь Небесный, Утешителю, Душе истины, что повсюду еси и все наполняешь, Сокровища добра и жизни Подателю, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благой, души наши".

Трисвятое

В этой молитве мы не просим у Бога ничего, только прославляем Его. "Трисвятое", или "Ангельская песня", читается трижды в честь трех Лиц Святой Троицы.

Молитва обращается к Богу Отцу, который является первым Лицом Святой Троицы; к Богу Сыну, известному как Крепкий, поскольку, хотя он человеческой природой, Он так же всемогущ, как Бог Отец, и умер за наши грехи; и к Богу Духа Святого, который является Бессмертным, поскольку он дает жизнь всем тварям и бессмертную жизнь людям.

В молитве слово "святой" повторяется трижды, что дает основание называть его "Трисвятое".

"Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и постоянно, и во веки веков. Аминь".

Господня

Эта молитва известна как Господня, поскольку ее научил Сам Господь Иисус Христос своим ученикам, когда они просили Его научить молиться. Молитва Господня самая важная для христиан.

"Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и постоянно, и во веки веков. Аминь".

Что можно и что нельзя делать на Троицу

В этот день не рекомендуется делать следующее:

Работать дома и в огороде

Конфликтовать и ссориться

Употреблять спиртные напитки

Заниматься гаданием

Купаться в водоемах

Ехать в далекое путешествие

Устраивать громкие вечеринки.

Вместо этого надо: