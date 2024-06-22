Сильные молитвы на Троицу за здоровье, прощение, счастье и мир: тексты

Троица или Пятидесятница - один из важнейших праздников христианской традиции. В этот день стоит помолиться, чтобы защитить себя от злых сил, искренне покаяться и поблагодарить Бога за свою жизнь.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам тексты четырех молитв, которые можно прочесть в этот день.
Эта молитва просительна. Сначала мы обращаемся ко всей Пресвятой Троице, а затем отдельно к каждой Личности: к Богу Отцу - просим очистить наши грехи, к Богу Сыну - простить наши беззакония, к Богу Духа Святого - посетить и исцелить наши немощи.
Слова "имени Твоего совета" относятся ко всей Троице, ведь Бог един и имеет одно имя, поэтому мы говорим "имени", а не "имен".
"Царь Небесный" - это молитва к Святому Духу, третьему Лицу Святой Троицы. Название происходит от первых двух текстовых слов. От Пасхи до Вознесения ее заменяет тропарь Пасхи "Христос воскресе...".
Эта молитва считается очень сильной и ее можно произносить дома. Она помогает в трудных делах, освобождении от греха или кризисе веры. Главное - искренне обращаться к Богу.
В этой молитве мы не просим у Бога ничего, только прославляем Его. "Трисвятое", или "Ангельская песня", читается трижды в честь трех Лиц Святой Троицы.
Молитва обращается к Богу Отцу, который является первым Лицом Святой Троицы; к Богу Сыну, известному как Крепкий, поскольку, хотя он человеческой природой, Он так же всемогущ, как Бог Отец, и умер за наши грехи; и к Богу Духа Святого, который является Бессмертным, поскольку он дает жизнь всем тварям и бессмертную жизнь людям.
В молитве слово "святой" повторяется трижды, что дает основание называть его "Трисвятое".
Эта молитва известна как Господня, поскольку ее научил Сам Господь Иисус Христос своим ученикам, когда они просили Его научить молиться. Молитва Господня самая важная для христиан.
В этот день не рекомендуется делать следующее:
Вместо этого надо:
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, "Ого", Википедия и молитвенник Credo.