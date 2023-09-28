Сильні молитви на Покрови, які допоможуть виконати найзаповітніші бажання

1 жовтня в Україні буде відзначатися одне з найважливіших християнських свят - Покрови Пресвятої Богородиці. В цей день зазвичай моляться до Богородиці, аби вона допомогла вдало вийти заміж, про здійснення свої бажань, просять про захист. А матері та дружини моляться, аби їхні чоловіки та сини повернулися з поля бою живим та здоровими.

Про що моляться на Покрови

На Покрови у давні часи завершувався період сватань і підготовки до весілля. На саме свято молоді дівчата обов'язково ходили до церкви та ставили свічки до ікони Пресвятої Богородиці, аби вона дала їм хорошого чоловіка. А ще дівчата моляться, щоб вийти заміж цього року.

Одружені на Покрови моляться про щастя та благополуччя, аби не було сварок у сім'ї.

Пресвята Богородиця - захисниця нужденних та слабих і їй моляться, аби отримати захист від бід.

Захисницею вона є і для тих, хто боронить Україну на полі бою. Саме їй моляться матері та дружини та просять, аби їх рідні повернулися з перемогою, живими ті неушкодженими.

Ну й обов'язково на Покрови Пресвятої Богородиці моляться, щоб виповнилося найзаповітніше бажання.

Які молитви треба читати на Покрови

Коротка молитва

Радуйся, Радість наша, покрий нас від усякого зла чесним Твоїм омофором.

Захисна молитва

Пом’яни нас у твоїх молитвах, пані Діво Богородице, та не загинемо за множення гріхів наших, покрий нас від усякого зла і лютих напастей; на Тебе бо сподіваємося і, твого покриву свято вшановуємо, тебе величаємо

Молитва про заміжжя

О, Пресвята Діво Маріє, прийми молитву цю від мене, негідної слуги Твоєї, і вознеси її до Престолу Бога Твого Сина, нехай милостивий він буде до прохань наших. Прибігаю до Тебе як до Заступниці нашої: почуй нас, що моляться Тобі, покрий нас покровом Твоїм і випроси у Бога Сина Твого для нас всіх благ: подружжю любові та злагоди, дітям послуху, скривдженим терпіння, скорботним благодушності, всім нам духу розуму і благочестя, духу милосердя і лагідності, духу чистоти й правди.

Збережи мене від гордості й самолюбства, дай же мені охоту до працьовитості й благослови труди мої. Як Закон Господа, Бога нашого наказує людям в чесному подружжі жити, то приведи мене, Матір Божа до нього, не для догоджання бажанню моєму, а для виконання призначення Отця нашого Святого, бо Він Сам сказав: недобре чоловікові бути одному і, створивши йому жінку на помічницю, благословив їх рости, множитися і населяти землю. Амінь.

Сама сильна молитва на Покрови

О Пречиста Діво, Мати Господа Всевишніх сил, Неба і землі козацької Царице, Богохранимого стольного града Києва і всієї держави нашої України – Всемогутня Заступнице! Прийми всехвальні й подячні піснеспіви ці від нас, недостойних рабів Твоїх, і піднеси молитви наші до Престолу Бога і Сина Твого, щоби був милостивим до неправд наших і послав благодать Свою до тих, хто шанує Всечесне ім’я Твоє і з вірою та любов’ю вклоняється благовісній іконі Твоїй. О, Владичице Пресвята, змилуйся над немічними людьми твоїми, позбав нас зневіри, відчаю, гніву, ворожнечі, недовір’я, заздрощів, наклепу, ненависті, марнославства і гордощів бісівських, а відтак зглянься на всіх нас милістю Твого заступництва.

Підійми нас із глибини гріховної та просвіти сердечні очі наші, щоби бачити Спасіння. Будь милосердною і тут, і там: як на стороні земного буття, так і на Страшному Суді Сина Твого. Ти після Бога перша наша Надія і Заступниця всіх, хто прибігає до тебе з вірою.

Збережи соборність землі нашої Української, покрий нас Святим Твоїм Омофором від зазіхання злих нечистих сил та усякого супостата, нехай буде в країні нашій правда Господня, та хай збережуться в народі нашому святодідівська мова та звичаї. Бо молимося до Тебе Пречиста і Непорочна Діво як до Всемогутньої Заступниці та Винуватиці спасіння нашого і величаємо Святе та Величне ім’я Отця і Сина і Святого Духа в Троїці славимо і поклоняємого Бога, нині та повсякчас і навіки-віків. Амінь.