Сильні молитви на Трійцю, які приносять щастя, здоров'я і захист

Молитва до Пресвятої Трійці

Пресвята Тройце, помилуй нас

Господи, очисти гріхи наші

Владико, прости беззаконня наші

Святий, зглянься і зціли немочі наші

Імені Твого ради.

Господи, помилуй (тричі).

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Сильна ранкова молитва до Пресвятої Трійці

Вставши після сну, подяку приношу Тобі, Пресвята Тройце, Боже наш, що Ти з великої милости Твоєї і довготерпіння не прогнівався на мене лінивого та грішного і не дав мені загинути з моїми гріхами, але, з властивим Тобі чоловіколюбством, підняв мене від сну, щоб зранку прославляти державу Твою. І нині просвіти мої очі мисленні, відкрий мої уста, щоб навчатися слова Твого, і розуміти заповіді Твої, і чинити волю Твою, і вихваляти Тебе в сердечному прославленні, і в піснях славити всесвяте ім’я Твоє, — Отця, і Сина, і Святого Духа, — нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва за мир та перемогу України

Праведно є і годиться богоналежно славити й хвалити Тебе, Пресвяту Трійцю, нероздільно Одну і Єдину в Своїй всебезкінечно перевищуючій сутності, -Тебе, премилосердного нашого Бога. Тебе величають усі земнородні, тебе славословлять небесні духи. Єдине сутністю Божество, що живеш у Трьох Особах, Тобі ми, всі вірні, приносимо Богоналежний поклін. Отче Вседержителю, Сину і Слово Боже, Всесвятий Душе, Єдина Сило і Владо, Єдине Царство й Величносте, прости і помилуй, зціли й спаси нас, що в Тебе твердо віруємо і нашим Богом визнаємо, що до Тебе повсякчас молимося, що Тобі завжди хочемо служити, сумлінно сповняючи Твою волю, заповіді й настанови, і Тебе чимраз більше любити й шанувати.

Амінь.

Пресвята Трійце Боже наш всемилостиво даруй Перемогу і Мир Україні.

Як правильно молитися

Важливо пам'ятати, що молитва це не просто ритуал, а розмова з Богом. Вона може бути подякою, проханням, покаянням чи просто щирим зверненням.

Головне - щирість, уважність. Якщо серце холодне або розум втомлений, варто почати з короткої молитви, просити про допомогу.

Перед молитвою добре на хвилину зосередитися, відкласти думки про буденне. Зовнішні умови (тиша, запалена свічка, ікона) можуть допомогти, але не є обов’язковими. Молитися можна і стоячи, і сидячи, і дорогою, і в ліжку. Головне не "де", а "як".

Не менш важливо й особисте слово до Бога. Якщо не виходить читати чи згадувати завчені молитви - просто скажіть, що у вас на серці. Також не варто молитися з примусу або нещиро.