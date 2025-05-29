Молитва на Вознесіння Господнє, яка захищає родину на цілий рік

У четвер, 29 травня 2025 року, українці відзначають Вознесіння Господнє - одне з дванадцяти найбільших церковних свят. Цей день вважається духовно піднесеним і особливо сприятливим для молитви за добробут, здоров’я й захист своєї родини.

РБК-Україна (проект Styler) публікує текст молитви, яка має велику силу і здатна оберігати родину протягом усього року.

Що означає свято Вознесіння

Вознесіння Господнє знаменує піднесення Ісуса Христа на небо після Його воскресіння. Воно завершує земний шлях Спасителя і символізує перехід до вічності, відкриття Небесного Царства для людей.

У цей день у храмах звершують урочисті літургії, читають уривки з Євангелія та моляться за мир, прощення і захист рідних.

Молитва, яку читають на Вознесіння

За церковним переданням, існує особлива молитва, яку читають вранці на Вознесіння з проханням про захист родини.

Господи Ісусе Христе, Боже наш! Ти відкрив нам двері у Царство Боже і проклав нам шлях до спасіння, коли вознісся у славі на Небо у сороковий день після Воскресіння Твого.

Молимо Тебе: вилий Твою любов на мене й на мою сім'ю. Нехай Твоя благодать через Ісуса Христа покриє нас - усіх членів нашої сім'ї, людей, за яких я молюся! Звільни нас від впливу усякого зла, від ненависті й не прощення, які не дозволяють нам радіти життю.

Добрий, Ісусе, провадь нас дорогами Твоїми, приведи нас до перемоги над усіма ворогами: видимими і невидимими, явними і таємними, ворогами держави нашої України і ворогами душ наших.

Даруй нам любов, єдність, Силу Божу, ревність у молитві, турботу одне про одного. Забери з наших сердець рештки болючої спадщини минулих гріхів і спокус. Забери усе, що блокує в нас здатність любити, вірити і надіятися.

Вижени із наших сердець усі болючі спогади та образи. Прости і забери усю заздрість, ревнощі, недовіру і страх.

Господи, перебувай у нашій сім'ї, благослови нас на мирне і тихе життя.

Підносимо, Христе Боже, до Тебе руки і серця наші і взиваємо: пом‘яни нас Господи, коли прийдеш у Царстві Твоїм!

Вознесися над небесами, Боже, і по всій землі слава Твоя! Амінь.

Молитву читають наодинці або разом із родиною. Вважається, що добре освятити в цей день домівку святою водою, а також подякувати Богу за все добре, що сталося за рік.

Молитва на Вознесіння - важлива частина духовного життя (фото: Freepik.com)

Чи треба йти у церкву на Вознесіння?

Участь у святковій літургії цього дня - традиційна та духовно значуща. На богослужінні читається Євангеліє про подію Вознесіння, підносяться молитви за мир, добробут і захист родини. Для багатьох - це нагода подякувати Богу за пройдений рік після Пасхи та попросити благословення на подальше життя.

У випадку хвороби, відрядження чи інших поважних причин можна помолитися вдома, прочитати Євангеліє (Лк. 24:36–53 або Діян. 1:1–12), запалити свічку чи лампадку, і щиро звернутися до Бога.