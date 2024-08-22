Сильні молитви до Богородиці та як їх правильно читати

Сильні молитви до Богородиці можуть допомогти у важкі часи і принести спокій. Щоб молитва була ефективною, важливо знати, як правильно її читати.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало список молитов до Божої Матері та розказує, як правильно їх читати.
Молитва до Пресвятої Богородиці повинна бути щирою і йти з глибини серця. Щоб ваші слова були почуті, важливо дотримуватися кількох правил:
Вважається, що звернення до Пресвятої Діви Марії, особливо під час свят, таких як Різдво Пресвятої Богородиці, приносить особливу Божественну Благодать.
Молитва на Різдво Богородиці може бути як стандартною, так і вираженою власними словами. Важливо молитися щиро, від серця, дякуючи та просячи заступництва Пресвятої Богородиці. Правила молитви на велике свято:
Молитва на Різдво Богородиці є особливо важливою, і її ефективність зростає, коли людина молиться з щирим серцем.
Богородице Діво‚ радуйся, Благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти в жонах‚ і благословен плід утроби Твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших. Амінь.
Під Твою Милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбави нас, Єдина Чиста і Благословена.
Преславна Приснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спас задля Тебе душі наші.
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Достойно є воістину величати блаженною Тебе, Богородицю, присноблаженну, і пренепорочну, і Матір Бога нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю, тебе величаємо.
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О Маріє, Мати Відкуплення, Мати Божественної Любові і Джерело Ласк, ми любимо Тебе, рятуй нас через Незгасаюче і Наймогутніше Полум’я Любові Твого Скорботного Непорочного Серденька, тепер і в годині нашої смерті і всі душі терплячі в Чистилищі. Амінь.
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Пресвята Вседіво, Мати Христа Бога нашого, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богу нашому, щоб він спас через Тебе душі наші. Благого Царя Мати, Пречиста і Благословенна Богородице Маріє! Милість Сина Твого і Бога нашого вилий на мою грішну душу і Твоїми молитвами настав мене на поступки благі, щоб залишок мого життя я прожив без гріха і через Тебе рай знайшов, Богородице Діво, єдина Чиста і Благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитов наших в час журби не відкинь, але з біди визволяй нас, Єдина Чиста і Благословенна. Амінь.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт Паломницької служби, молитовник "Уроки Біблії".