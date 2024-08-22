Сильные молитвы к Богородице и как их правильно читать

Сильные молитвы к Богородице могут помочь в трудные времена и принести покой. Чтобы молитва была эффективна, важно знать, как правильно ее читать.
РБК-Украина (проект Styler) собрало список молитв к Божьей Матери и рассказывает, как правильно их читать.
Молитва к Пресвятой Богородице должна быть искренней и идти из глубины сердца. Чтобы ваши слова были услышаны, важно придерживаться нескольких правил:
Считается, что обращение к Пресвятой Деве Марии, особенно во время праздников, таких как Рождество Пресвятой Богородицы, приносит особую Божественную Благодать.
Молитва на Рождество Богородицы может быть как стандартной, так и выраженной своими словами. Важно молиться искренне, от сердца, благодаря и прося заступничества Пресвятой Богородицы. Правила молитвы на большой праздник:
Молитва на Рождество Богородицы особенно важна, и ее эффективность растет, когда человек молится с искренним сердцем.
Богородице Діво‚ радуйся, Благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти в жонах‚ і благословен плід утроби Твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших. Амінь.
Під Твою Милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбави нас, Єдина Чиста і Благословена.
Преславна Приснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спас задля Тебе душі наші.
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Достойно є воістину величати блаженною Тебе, Богородицю, присноблаженну, і пренепорочну, і Матір Бога нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю, тебе величаємо.
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О Маріє, Мати Відкуплення, Мати Божественної Любові і Джерело Ласк, ми любимо Тебе, рятуй нас через Незгасаюче і Наймогутніше Полум’я Любові Твого Скорботного Непорочного Серденька, тепер і в годині нашої смерті і всі душі терплячі в Чистилищі. Амінь.
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Пресвята Вседіво, Мати Христа Бога нашого, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богу нашому, щоб він спас через Тебе душі наші. Благого Царя Мати, Пречиста і Благословенна Богородице Маріє! Милість Сина Твого і Бога нашого вилий на мою грішну душу і Твоїми молитвами настав мене на поступки благі, щоб залишок мого життя я прожив без гріха і через Тебе рай знайшов, Богородице Діво, єдина Чиста і Благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитов наших в час журби не відкинь, але з біди визволяй нас, Єдина Чиста і Благословенна. Амінь.
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При написании материала были использованы источники: сайт Паломнической службы, молитвенник "Уроки Біблії".