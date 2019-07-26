ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сильнейший ливень затопил Ровно: эпичные видео

STYLERЖизнь    26.07.2019 - 20:30
Сильнейший ливень затопил Ровно: эпичные видео
Фото: Ливень в Ровно (ГСЧС)

Спасатели помогают горожанам справиться с последствиями стихии

26 июля в Ровно прошел мощнейший ливень. Он полностью затопил улицы города. За несколько минут город "утонул" в осадках.

Люди не могли добраться в нужные места, так как транспорт был полностью парализован, сообщают в ГСЧС.

Теперь спасатели помогают местным жителям ликвидировать последствия ливня. Уже извлечены из подтопленных улиц с помощью спецтехники 43 автомобиля. Продолжаются работы по откачке воды из подвалов админзданий. – в роддоме, больницах, поликлиниках, областном архиве, музее и библиотеке.. по информации ГСЧС, к работе задействованы 10 единиц техники и 30 спасателей.

По словам местных жителей, в некоторых местах было воды по колено.

Синоптики сообщают, что осадки могут возобновиться. Также в соцсетях опубликовали видео, где ливень затопил подъезд жилого дома.

Как мы ранее писали, в Херсонской области 23 июля пронесся мощнейший смерч. Природное явление зафиксировали на границе с Запорожской областью. Некоторым людям удалось снять торнадо на камеру. Так, Андрей Назаренко снял сильный смерч на видео и опубликовал ролик на своей странице в Facebook.

В Ровенской области число пострадавших из-за отравления на свадьбе возросло до 84 Под Ровно песком засыпало детей: фото с места трагедии
Новости Украины Ровно
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь