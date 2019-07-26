Сильнейший ливень затопил Ровно: эпичные видео

Фото: Ливень в Ровно (ГСЧС)

Спасатели помогают горожанам справиться с последствиями стихии

26 июля в Ровно прошел мощнейший ливень. Он полностью затопил улицы города. За несколько минут город "утонул" в осадках.

Люди не могли добраться в нужные места, так как транспорт был полностью парализован, сообщают в ГСЧС.

Теперь спасатели помогают местным жителям ликвидировать последствия ливня. Уже извлечены из подтопленных улиц с помощью спецтехники 43 автомобиля. Продолжаются работы по откачке воды из подвалов админзданий. – в роддоме, больницах, поликлиниках, областном архиве, музее и библиотеке.. по информации ГСЧС, к работе задействованы 10 единиц техники и 30 спасателей.

По словам местных жителей, в некоторых местах было воды по колено.

Синоптики сообщают, что осадки могут возобновиться. Также в соцсетях опубликовали видео, где ливень затопил подъезд жилого дома.

Как мы ранее писали, в Херсонской области 23 июля пронесся мощнейший смерч. Природное явление зафиксировали на границе с Запорожской областью. Некоторым людям удалось снять торнадо на камеру. Так, Андрей Назаренко снял сильный смерч на видео и опубликовал ролик на своей странице в Facebook.