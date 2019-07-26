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Сильна злива затопила Рівне: епічні відео

STYLERЖиття    26.07.2019 - 20:30
Сильна злива затопила Рівне: епічні відео
Фото: Злива в Рівному (ДСНС)

Рятівники допомагають городянам впоратися з наслідками стихії

26 липня у Рівному пройшла потужна злива. Вона повністю затопила вулиці міста. За кілька хвилин місто "потонуло" в опадах.

Люди не могли дістатися в потрібні місця, через те, що транспорт був повністю паралізований, повідомляють у ДСНС.

Тепер рятувальники допомагають місцевим жителям ліквідувати наслідки зливи. Вже витягнуті з підтоплених вулиць за допомогою спецтехніки 43 автомобіля. Тривають роботи з відкачування води з підвалів адмінбудівель. – в пологовому будинку, лікарнях, поліклініках, обласному архіві, музеї і бібліотеці. За інформацією ДСНС, до роботи задіяні 10 одиниць техніки та 30 рятувальників.

За словами місцевих жителів, в деяких місцях було води по коліно.

Синоптики повідомляють, що опади можуть поновитися. Також в соцмережах опублікували відео, де злива затопила під'їзд житлового будинку.

Як ми раніше писали, у Херсонській області 23 липня пронісся потужний смерч. Природне явище зафіксували на межі з Запорізькою областю. Деяким людям вдалося зняти торнадо на камеру. Так, Андрій Назаренко зняв сильний смерч на відео і опублікував ролик на своїй сторінці в Facebook.

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