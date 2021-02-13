Сильнейшая магнитная буря накроет Землю в феврале: специалисты назвали дату

Уровень этого геомагнитного колебания приблизится к G1, а это значит, что она будет очень мощной. Стоит отметить, что накануне, а также сутки или две после – люди будут чувствовать ухудшение самочувствия и головные боли.

Какие нарушения может вызвать сильная магнитная буря

Снижение концентрации внимания, работоспособности

Раздражительность

Головные боли

Сонливость или нарушение сна

Ухудшение общего состояние здоровья

Нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, перепады давления

Агрессивность и конфликтность

Сильная усталость, физическая и эмоциональная

Ухудшение депрессии и других психических и психологических заболеваний

Как можно помочь организму во время магнитных бурь

В первую очередь врачи рекомендуют соблюдать правильный распорядок дня и нормально высыпаться. Если накануне магнитной бури у вас будет выбор посмотреть фильм допоздна или пораньше лечь спать, то выбирайте второе.

Внимательно отнеситесь к своему рациону – исключите тяжелую и жирную пищу, снизьте дозу кофеина, а в алкоголе – ограничьте дозу до одного небольшого бокала вина, если у вас нет возможности полностью от него отказаться. Пейте больше травяного чая и обычной воды.

Обязательно отправляйтесь на прогулку, вне зависимости от погоды – свежий воздух и если повезет, то и солнышко, помогут вам вернуть хорошее настроение и бодрость.

Для того чтобы успокоить нервную систему – примите вечером ванну с ароматическими маслами, а для повышения работоспособности – контрастный душ утром.

Людям с хроническими заболеваниями стоит поменьше перенапрягаться в такие дни, больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.

Магнитная буря в феврале 2021