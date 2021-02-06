Магнитная буря накроет Землю на выходных: берегите головы

Магнитная буря в феврале 2021 (Коллаж РБК-Украина)

Магнитная буря накроет Землю в это воскресенье, 7 февраля. Сильные магнитные изменения в геомагнитном поле могут нарушить работу систем связи и вызвать серьезное ухудшение самочувствия у людей, особенно у тех, кто склонен к метеозависимости.

Как показывают карты Лаборатории Рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, магнитная буря средней интенсивности накроет Землю в воскресенье, 7 февраля, около 6:00 утра. К обеду ситуация немного успокоится и напряжение начнет спадать. Ситуацию будет усложнять резкий перепад погоды и атмосферного давления.

Следующая буря ожидается 21 марта и по прогнозам специалистов, она будет очень сильной. Ее воздействие почувствуют люди, которые не склонны к метеозависимости. Ухудшение самочувствия начнется вечером, 20 февраля, а воздействие геомагнитных волн продлится до вечера 22 февраля.

Магнитные бури в феврале

В эти периоды возможна головная боль, депрессивное состояние, нарушение концентрации внимания, раздражительность, перепады давления, снижение работоспособности, нарушения сна, чувство эмоциональной усталости.

Медики рекомендуют в такие дни, а также накануне, хорошо высыпаться, снизить физическую и эмоциональную активность, отказаться от чрезмерного употребления кофе, сладостей, жирной и острой пищи и алкоголя.

Чтобы нормализовать состояние, нужно пить побольше жидкости, травяные чаи, гулять на свежем воздухе, избегать конфликтов. Хорошо помогают водные процедуры – расслабляющая ванна, контрастный душ, плавание в бассейне.

Особенную осторожность стоит соблюдать пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Им рекомендуется больше отдыхать, не перенапрягаться, не нервничать и держать под руками необходимые лекарства.

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