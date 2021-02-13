Найсильніша магнітна буря накриє Землю в лютому: фахівці назвали дату

Магнітна буря високого рівня накриє Землю вже в кінці лютого. Вона буде настільки інтенсивною, що погіршення самопочуття відчують навіть ті, хто не схильний до метеозалежності. Можуть бути перебої в роботі техніки.
Як повідомляє Лабораторія Рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, найсильніша магнітна буря накриє Землю в неділю, 21 лютого.
Рівень цього геомагнітного коливання наблизиться до G1, а це значить, що вона буде дуже потужною. Варто відзначити, що напередодні, а також добу чи дві після – люди будуть відчувати погіршення самопочуття, головні болі.
Які порушення може викликати сильна магнітна буря
Як можна допомогти організму під час магнітних бур
В першу чергу лікарі рекомендують дотримуватися правильного розпорядку дня і нормально висипатися Якщо напередодні магнітної бурі у вас буде вибір подивитися фільм допізна або раніше лягти спати, то вибирайте друге.
Уважно поставтеся до свого раціону – виключіть важку і жирну їжу, знизьте дозу кофеїну, а в алкоголі – обмежте дозу до одного невеликого келиха вина, якщо у вас немає можливості повністю від нього відмовитися. Пийте більше трав'яного чаю і звичайної води.
Обов'язково вирушайте на прогулянку, незалежно від погоди – свіже повітря і якщо пощастить, то і сонечко, допоможуть вам повернути гарний настрій і бадьорість.
Для того, щоб заспокоїти нервову систему – прийміть увечері ванну з ароматичними маслами, а для підвищення працездатності – контрастний душ зранку.
Людям з хронічними захворюваннями варто менше перенапружуватися в такі дні, більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кардіолог пояснила, як позбавитися від метеозалежності назавжди.
А також розповідали про те, що вчені зробили сенсаційну заяву про магнітні бурі.