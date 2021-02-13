Найсильніша магнітна буря накриє Землю в лютому: фахівці назвали дату

Рівень цього геомагнітного коливання наблизиться до G1, а це значить, що вона буде дуже потужною. Варто відзначити, що напередодні, а також добу чи дві після – люди будуть відчувати погіршення самопочуття, головні болі.

Які порушення може викликати сильна магнітна буря

Зниження концентрації уваги, працездатності

Дратівливість

Головні болі

Сонливість або порушення сну

Погіршення загального стану здоров'я

Порушення в роботі серцево-судинної системи, перепади тиску

Агресивність і конфліктність

Сильна втома, фізична та емоційна

Погіршення депресії та інших психічних і психологічних захворювань

Як можна допомогти організму під час магнітних бур

В першу чергу лікарі рекомендують дотримуватися правильного розпорядку дня і нормально висипатися Якщо напередодні магнітної бурі у вас буде вибір подивитися фільм допізна або раніше лягти спати, то вибирайте друге.

Уважно поставтеся до свого раціону – виключіть важку і жирну їжу, знизьте дозу кофеїну, а в алкоголі – обмежте дозу до одного невеликого келиха вина, якщо у вас немає можливості повністю від нього відмовитися. Пийте більше трав'яного чаю і звичайної води.

Обов'язково вирушайте на прогулянку, незалежно від погоди – свіже повітря і якщо пощастить, то і сонечко, допоможуть вам повернути гарний настрій і бадьорість.

Для того, щоб заспокоїти нервову систему – прийміть увечері ванну з ароматичними маслами, а для підвищення працездатності – контрастний душ зранку.

Людям з хронічними захворюваннями варто менше перенапружуватися в такі дні, більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.

Магнітна буря в лютому 2021