Сильная жара ударит по всем областям Украины: где припечет особенно сильно

Погода в Украине в ближайшие сутки будет опасной. Синоптики предупреждают о высоких температурах воздуха и отсутствии дождей. Есть большой риск пожаров.
Какая погода ожидает украинцев в ближайшие сутки - читайте ниже.
Как отмечает синоптик Наталка Диденко, тем, кто жару не любит и тяжело ее переносит - стоит в ближайшие пару дней спрятаться за плотными шторами, регулярно делать влажную уборку, лежать морской звездой на полу в ванной комнате и выходить на улицу рано утром или вечером.
"Завтра, 28 июня, максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины составит +28 +33, местами до +35 градусов. Дождей, чтобы немного освежили жару, ночью и днем во вторник - вряд ли, будет светить солнце", - предупредила синоптик.
По словам Диденко, кратковременные дожди с грозами могут пройти во вторник вечером в северных, восточных и центральных областях. Также локально осадки могут быть в Карпатах. В западных и южных областях во вторник будет сухо.
В Киеве сильная жара поселится в ближайшие дни. Синоптик предупреждает, что до среды включительно в столице ожидается +30 +34 градуса.
Завтра в столице будет сухо, но вечером есть вероятность кратковременного дождя с грозами. Снижение температуры ожидается не раньше четверга - до +28 +29 градусов.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, какая погода ожидается в Украине в ближайшую неделю.
А также сообщали о том, какие продукты категорически нельзя есть в сильную жару.