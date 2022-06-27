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Сильная жара ударит по всем областям Украины: где припечет особенно сильно

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие сутки будет опасной. Синоптики предупреждают о высоких температурах воздуха и отсутствии дождей. Есть большой риск пожаров.

Какая погода ожидает украинцев в ближайшие сутки - читайте ниже.

Как отмечает синоптик Наталка Диденко, тем, кто жару не любит и тяжело ее переносит - стоит в ближайшие пару дней спрятаться за плотными шторами, регулярно делать влажную уборку, лежать морской звездой на полу в ванной комнате и выходить на улицу рано утром или вечером.

"Завтра, 28 июня, максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины составит +28 +33, местами до +35 градусов. Дождей, чтобы немного освежили жару, ночью и днем во вторник - вряд ли, будет светить солнце", - предупредила синоптик.

Где могут быть дожди

По словам Диденко, кратковременные дожди с грозами могут пройти во вторник вечером в северных, восточных и центральных областях. Также локально осадки могут быть в Карпатах. В западных и южных областях во вторник будет сухо.

Погода в Киеве

В Киеве сильная жара поселится в ближайшие дни. Синоптик предупреждает, что до среды включительно в столице ожидается +30 +34 градуса.

Завтра в столице будет сухо, но вечером есть вероятность кратковременного дождя с грозами. Снижение температуры ожидается не раньше четверга - до +28 +29 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 28 июня

Кстати, ранее мы рассказывали о том, какая погода ожидается в Украине в ближайшую неделю.

А также сообщали о том, какие продукты категорически нельзя есть в сильную жару.

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