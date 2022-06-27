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Сильна спека вдарить по всіх областях України: де припече особливо сильно

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчої доби буде небезпечною. Синоптики попереджають про високі температури повітря і відсутність дощів. Є великий ризик пожеж.

Яка погода очікує українців найближчої доби - читайте нижче.

Як зазначає синоптик Наталка Діденко, тим, хто спеку не любить і важко її переносить - варто в найближчі пару днів сховатися за щільними шторами, регулярно робити вологе прибирання, лежати морською зіркою на підлозі у ванній кімнаті та виходити на вулицю рано вранці або ввечері.

"Завтра, 28 червня, максимальна температура повітря в більшості областей України складе +28 +33, місцями до +35 градусів. Дощів, щоб трохи освіжили спеку, вночі та вдень у вівторок - навряд чи, буде світити сонце", - попередила синоптик.

Де можуть бути дощі

За словами Діденка, короткочасні дощі з грозами можуть пройти у вівторок увечері в північних, східних і центральних областях. Також локально опади можуть бути в Карпатах. У західних і південних областях у вівторок буде сухо.

Погода в Києві

У Києві сильна спека оселиться найближчими днями. Синоптик попереджає, що до середи включно в столиці очікується +30 +34 градуси.

Завтра в столиці буде сухо, але ввечері є ймовірність короткочасного дощу з грозами. Зниження температури очікується не раніше четверга-до +28 +29 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 28 червня

До речі, раніше ми розповідали про те, яка погода очікується в Україні в найближчий тиждень.

А також повідомляли про те, які продукти категорично не можна їсти в сильну спеку.

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