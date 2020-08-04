Сильная жара и грозы: украинцев предупредили об опасной погоде

Погода в Украине в ближайшие сутки будет опасной, так как большую часть страны накроет сильной жарой, а к западным областям приближается атмосферный фронт. Возможны сильные грозы.

Как рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, среда в Украине будет жаркой, местами возможны грозовые дожди.

"Завтра днем рассчитывайте на +27 +32 градуса. Много будет солнца и белых красивых туч хорошей погоды. К западной Украине подойдет атмосферный фронт, поэтому там ожидаются периодические грозовые дожди. Но не везде. В Тернопольской и Хмельницкой областях – без существенных осадков. Ночью осадки и грозы будут более интенсивными, днем эти дожди ослабнут, но вероятность останется. Там, где будет идти дождь, температура воздуха будет ниже, +22 +26 градусов", - написала синоптик.

Карта погоды в Украине на среду, 5 августа

Диденко добавила, что 5 августа в Киеве будет солнечно и жарко, а столбики термометров днем поднимутся до +30 градусов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в ближайшее время.

А также мы рассказывали о том, что синоптики спрогнозировали возвращения сильных гроз в Украину и назвали дату.