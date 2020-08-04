Сильна спека і грози: українців попередили про небезпечну погоду

Погода в Україні в найближчу добу буде небезпечною, через те, що більшу частину країни накриє сильною спекою, а до західних областей наближається атмосферний фронт. Можливі сильні грози.

Як розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, середа в Україні буде спекотною, місцями можливі грозові дощі.

"Завтра вдень розраховуйте на +27 +32 градуси. Багато сонця і красивих білих хмар хорошої погоди. До західної України підійде атмосферний фронт, тому там очікуються періодичні грозові дощі. Але не скрізь. У Тернопільській і Хмельницькій областях – без істотних опадів. Вночі опади та грози будуть більш інтенсивними, вдень ці дощі ослабнуть, але ймовірність залишиться. Там, де буде йти дощ, температура повітря буде нижче, +22 +26 градусів", - написала синоптик.

Карта погоди в Україні на середу, 5 серпня

Діденко додала, що 5 серпня у Києві буде сонячно і спекотно, а стовпчики термометрів вдень піднімуться до +30 градусів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні попередили про надзвичайну пожежну небезпеку в найближчим часом.

А також ми розповідали про те, що синоптики спрогнозували повернення сильних гроз в Україну і назвали дату.