В Украине предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

Фото: лесной пожар (УНИАН)

Спасатели отмечают, что в этот период увеличится риск возникновения пожаров

В Украине с 4 по 6 августа чрезвычайный уровень пожарной опасности будет наблюдаться в восточных, большинстве центральных и некоторых южных, западных и северных областях. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в восточных, большинстве центральных, а также в Одесской, Николаевской, Ровенской, Черновицкой, Хмельницкой и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели отмечают, что в этот период увеличится риск возникновения пожаров.

Напомним, 4 августа погода на всей территории Украины будет сухой и жаркой.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что погода в Украине в первую неделю августа будет теплой, а дождей и гроз на территории страны не ожидается.

Кроме того, в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.