Сильная солнечная буря накроет Землю: ученые предупредили о влиянии шторма

Вспышка на Солнце выпустила поток частиц, которые движутся со скоростью 600 километров в секунду в сторону нашей планеты, и потенциально может повлиять на спутниковые технологии Земли.

Как предупреждают ученые, солнечный ветер 2 февраля может вызвать бурю G1. Об этом пишет Express.

Эксперты предупреждают, что солнечные бури могут нанести ущерб спутниковым технологиям, поскольку способны нагревать внешнюю атмосферу Земли, вызывая ее расширение и затрудняя попадание спутниковых сигналов на землю.

Так, солнечная буря класса G1 может привести к "слабым колебаниям электросети" и может иметь "незначительное влияние на работу спутников".

Кроме того, по данным синоптиков астрономического сайта Space Weather, 2 февраля возможны незначительные геомагнитные бури класса G1, когда ожидается, что поток солнечного ветра ударит по магнитному полю Земли.

Также ученые рассказали, что газообразное вещество "вытекает из южной дыры в солнечной атмосфере". Поток, мчащийся к Земле, будет вызывать яркие полярные сияния в Арктике.

Полярные сияния, включающие северное сияние - aurora borealis - и южное сияние - aurora australis, возникают, когда солнечные частицы попадают в атмосферу. Когда магнитосфера планеты подвергается бомбардировке солнечными ветрами, в северных и самых южных регионах могут появиться зрелищное сияние различных оттенков.

Хотя ожидается, что этот шторм окажет незначительное влияние на Землю, ученые предупредили, что крупный солнечный шторм, наносящий ущерб технологиям, может происходить в среднем каждые 25 лет.

Специалисты Уорикского университета и Британской антарктической службы проанализировали последние 14 солнечных циклов, возраст которых насчитывает 150 лет, и выяснили, что "сильные" магнитные бури произошли в 42 из последних 150 лет, а "великие" супер-бури - в 6 из 150 лет.

Последняя сильная солнечная буря произошла в 1989 году, когда в канадском Квебеке произошло серьезное отключение электроэнергии. И еще один крупный шторм, вызванный большим выбросом корональной массы (CME) Солнца, едва не прошел мимо нашей планеты в 2012 году.

Ранее мы писали, что в январе на Землю обрушилось излучение мощного взрыва из другой галактики.

Напомним, что мы публиковали календарь магнитных бурь на февраль, и рассказывали, когда ждать удара.