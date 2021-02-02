Сильна сонячна буря накриє Землю: вчені попередили про вплив шторму

Спалах на Сонці випустив потік частинок, які рухаються зі швидкістю 600 кілометрів на секунду в бік нашої планети, і потенційно може вплинути на супутникові технології Землі.

Як попереджають вчені, сонячний вітер 2 лютого може викликати бурю G1. Про це пише Express.

Експерти попереджають, що сонячні бурі можуть завдати шкоди супутниковим технологіям, оскільки здатні нагрівати зовнішню атмосферу Землі, викликаючи її розширення та ускладнюючи потрапляння супутникових сигналів на землю.

Так, сонячна буря класу G1 може призвести до "слабких коливань електромережі" і може мати "незначний вплив на роботу супутників".

Крім того, за даними синоптиків астрономічного сайту Space Weather, 2 лютого можливі незначні геомагнітні бурі класу G1, коли очікується, що потік сонячного вітру вдарить по магнітному полю Землі.

Також вчені розповіли, що газоподібна речовина "випливає з південної дірки в сонячній атмосфері". Потік, який мчить до Землі, викликатиме яскраві полярні сяйва в Арктиці.

Полярні сяйва, що включають північне сяйво - aurora borealis - і південне сяйво - aurora australis, виникають, коли сонячні частинки потрапляють до атмосфери. Коли магнітосфера планети піддається бомбардуванню сонячними вітрами, в північних і південних регіонах можуть з'явитися видовищне сяйво різних відтінків.

Хоча очікується, що цей шторм вплине на Землю, вчені попередили, що великий сонячний шторм, що завдає шкоди технологіям, може відбуватися в середньому кожні 25 років.

Фахівці з Ворікського університету Британської антарктичної служби проаналізували останні 14 сонячних циклів, вік яких налічує 150 років, і з'ясували, що "сильні" магнітні бурі відбулися в 42 з останніх 150 років, а "великі" супер-бурі - у 6 зі 150 років.

Остання потужна сонячна буря сталася в 1989 році, коли в канадському Квебеку відбулося серйозне відключення електроенергії. І ще один великий шторм, викликаний великим викидом корональної маси (CME) Сонця, ледь не пройшов повз нашої планети у 2012 році.

Раніше ми писали, що у січні на Землю обрушилося випромінювання потужного вибуху з іншої галактики.

Нагадаємо, що ми публікували календар магнітних бур на лютий, і розповідали, коли чекати удару.