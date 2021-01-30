Календарь магнитных бурь на февраль: когда ждать удара

Магнитные бури в феврале 2021 (коллаж: РБК-Украина)

Магнитные бури накроют землю еще в конце января и продлятся до 2 февраля. Также солнечная активность ожидается еще два раза в следующем месяце. Особенно сильным будет влияние на метеозависимых людей магнитной бури, ожидающейся 1 февраля.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, магнитная буря накроет Землю 1 и 2 февраля. Неблагоприятное воздействие и ухудшение самочувствия люди начнут чувствовать еще 31 января. Эта буря не будет высокого уровня сложности, но воздействие магнитных колебаний будет способно вызвать головные боли, нарушение концентрации внимания, упадет работоспособность, могут возникнуть ухудшение хронических заболеваний, испортится настроение, проявится раздражительность и агрессивность.

Календарь магнитных бурь на февраль 2021 (скриншот: tesis.lebedev.ru)

Следующие бури ожидаются в период с 6 по 8 февраля, а также 20 числа. В эти даты сильной солнечной активности не ожидается. Магнитные бури будут гораздо более мягкими, по сравнению с теми, которые ожидаются в первых числах месяца.

Рекомендации врачей

Медики не устают повторять, что метеозависимым людям, а также тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний стоит позаботиться о снижении вреда для здоровья.

Врачи советуют в эти дни вовремя ложиться спать. При этом сон должен составлять не менее 8 часов. Также рекомендуется избегать стрессов и повышенной физической активности.

Гипертоникам особенно важно отказаться от алкогольных и кофейных напитков, а также от курения.

Перед тем как ложиться спать, при наблюдении определенного влияния магнитной активности на организм, специалисты рекомендуют принять теплую ванну.

Тяжелые физические упражнения и кардиотренировки стоит заменить на прогулку на свежем воздухе.

Диетологи отмечают, что в эти дни стоит избегать жирной и копченой пищи. Также запрещается употреблять соленые продукты, особенно гипертоникам.

Главный совет тем, кто страдает хроническими заболеваниями – позаботьтесь о том, чтобы ваши лекарства всегда были в быстром доступе.

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