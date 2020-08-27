Ця сильна молитва на Успіння Богородиці допоможе виконати найзаповітніші бажання

Як правильно помолитися на Успіння Пресвятої Богородиці, щоб у домі було щастя і достаток - читайте в матеріалі Styler
Молитва в день Успіння Пресвятої Богородиці, 28 серпня, має особливу силу. Цей день приурочений до завершення земного і початку небесного вічного життя Діви Марії, яка дала світові Спасителя.
Вважається, що Богородиця піклується про всіх людей на світі. Вона відповідає на щирі молитви і дарує нам своє заступництво. Як правильно сформулювати своє прохання у це велике свято - читайте в матеріалі Styler.
На Успіння Богородиці люди просять захисту і допомоги. А перед іконою Діви Марії моляться (і не тільки у свято, але і в інший день):
В народженні дівицтво зберегла єси, в успінні світу не залишила єси, Богородице, преставилася єси до Живота, Мати сущі Живота: і молитвами Твоїми избавляєши від смерті душі наша.
Величаємо Тя, Пренепорочная Мати Христа Бога нашого, і всеславноє славимо Успіння Твоє.
Раніше ми писали про таємний сенс молитви "Отче наш", про який майже ніхто не знає.
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