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Ця сильна молитва на Успіння Богородиці допоможе виконати найзаповітніші бажання

Четвер 27 серпня 2020 19:55
Ця сильна молитва на Успіння Богородиці допоможе виконати найзаповітніші бажання
Молитва на Успіння Пресвятої Богородиці (колаж: РБК-Україна)
Автор: Styler

Як правильно помолитися на Успіння Пресвятої Богородиці, щоб у домі було щастя і достаток - читайте в матеріалі Styler

Молитва в день Успіння Пресвятої Богородиці, 28 серпня, має особливу силу. Цей день приурочений до завершення земного і початку небесного вічного життя Діви Марії, яка дала світові Спасителя.

Вважається, що Богородиця піклується про всіх людей на світі. Вона відповідає на щирі молитви і дарує нам своє заступництво. Як правильно сформулювати своє прохання у це велике свято - читайте в матеріалі Styler.

Що попросити та в яких випадках звертатися до Богородиці

На Успіння Богородиці люди просять захисту і допомоги. А перед іконою Діви Марії моляться (і не тільки у свято, але і в інший день):

  • щоб зміцнити віру;
  • позбутися страху перед фізичною смертю;
  • якщо чоловік або хтось з його близьких хворий;
  • коли потрібна духовна допомога в боротьбі зі згубною пристрастю/звичкою;
  • якщо людину обмовили і їй потрібен захист.

Ці слова молитви зроблять прохання до Богородиці дуже сильним

В народженні дівицтво зберегла єси, в успінні світу не залишила єси, Богородице, преставилася єси до Живота, Мати сущі Живота: і молитвами Твоїми избавляєши від смерті душі наша.

Величаємо Тя, Пренепорочная Мати Христа Бога нашого, і всеславноє славимо Успіння Твоє.

Раніше ми писали про таємний сенс молитви "Отче наш", про який майже ніхто не знає.

Також в ПЦУ розповіли, що значить, якщо у церкві згасла запалена вами свічка.

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