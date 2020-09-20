Эта сильная молитва на Рождество Богородицы исполнит самые заветные желания

Рождество Пресвятой Богородицы верующие отмечают 21 сентября. И этот день считается очень сильным энергетически, а молитвы имеют особенную мощь. Праздник рождения Девы Марии издавна считается женским.

По одной из традиций женщины, у которых нет детей, накрывают праздничный стол и приглашают бедных - чтобы молились Богородице за их будущих детей. Считается, что молитвы о здоровье и счастье детей имеют особую силу.

О чем нужно молиться Богородице

Пресвятая Богородица после искренней молитвы супругов могла даровать рождение долгожданного чада.

Кроме того Богородицу можно просить как за себя, так и за близких, друзей, недоброжелателей. Особенно Дева Мария беспокоится о заблудших душах, наставляет на путь истинный, ведет к исповеданию грехов и возвращает веру в Своего Сына.

Часто Матерь Божию просят также о воссоединении семьи, помощи в налаживании любви между супругами, искоренении обид и ссор.

Как правильно прочесть молитву Божьей Матери

Читать можно как стандартные молитвословия, так и выражать благодарность и просьбы своими словами.

Молиться желательно в храме, но произнесенная дома молитва тоже будет иметь силу, если она идет из глубины сердца. В момент обращения к Пресвятой Деве нужно отбросить гордыню и злобу.

Молитва о зачатии ребенка

О, Всемилосердная, Благая и Истинная Защитнице наша, Госпоже Богородице, счастье Материнства познавшая, в коем волнения, надежды, тревоги и скорби всех матерей земных приявшая, не остави молитвами Твоими припадающих к святей и чудотворней иконе Твоей раб сих (имена) и испроси у Сына Твоего и всех Бога безплодства разрешение, в родах поможение и благочадие, младенцем же их надежный покров и защишение.

Призри, Пречистая Мати, на рабов Твоих сих, союзом супружеским соединенных и умоляющих о Твоей помощи, да будет на них милость Твоя, да будут плодовиты и да увидят они сыны сынов своих до третьего и четвертого рода и до желаемой старости доживут и войдут в Царство Небесное Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа, Которому всякая слава, честь и поклонение подобает со Отцом и Святым Духом во веки. Аминь.

Молитвенные слова о защите детей

О, Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси Божественный Покров рабам Твоим. Матерь Божия, введи меня во образ Твоего небеснаго материнства. Уврачуй душевные и телесные раны чад моих (имена), моими грехами нанесенные. Вручаю дитя мое всецело Господу моему Иисусу Христу и Твоему, Пречистая, небесному покровительству. Аминь.

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