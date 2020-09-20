Ця сильна молитва на Різдво Богородиці виконає найзаповітніші бажання

Різдво Пресвятої Богородиці віруючі відзначають 21 вересня. І цей день вважається дуже сильним енергетично, а молитви мають особливу потужність. Свято народження Діви Марії здавна вважається жіночим.

За однією з традицій жінки, у яких немає дітей, накривають святковий стіл і запрошують бідних - щоб молилися Богородиці за їх майбутніх дітей. Вважається, що молитви про здоров'я та щастя дітей мають особливу силу.

Про що потрібно молитися до Богородиці

Пресвята Богородиця після щирої молитви подружжя могла дарувати народження довгоочікуваної дитини.

Крім того, Богородицю можна просити як за себе, так і за близьких, друзів, недругів. Особливо Діва Марія турбується про загублені душі, наставляє на шлях істинний, веде до сповідання гріхів і повертає віру в Свого Сина.

Часто Матір Божу просять також про возз'єднання сім'ї, допомогу в налагодженні любові між подружжям, викорінення образ і сварок.

Як правильно прочитати молитву Божій Матері

Читати можна як стандартні молитвослів'я, так і висловлювати подяку і прохання своїми словами.

Молитися бажано в храмі, але вимовлена вдома молитва теж буде мати силу, якщо вона йде з глибини серця. У момент звернення до Пресвятої Діви потрібно відкинути гординю і злість.

Молитва про зачаття дитини

О, Всемилосердна, Добра і Щира Захиснице наша, Пані Богородице, що пізнала щастя Материнства, в якому хвилювання, надії, тривоги і страждання всіх матерів земних приняла, не залиш молитвами Твоїми припадаючих до святої і чудотворної ікони Твоєї раб цих (імена) і випроси у Сина Свого, і всіх Бога безплодства закінчення, в пологах допомога і благочаддя, немовлям же їх надійний покрив і защхист.

Зглянься, Пречиста Мати, на рабів Твоїх цих, союзом подружнім сполучених, благаючих допомоги Твоєї, нехай буде на них милість Твоя, нехай будуть плідні і побачать сини синів своїх аж до третього й четвертого роду, і до бажаної старості доживуть і ввійдуть у Царство Небесне Твого Сина і Господа нашого Ісуса Христа, Якому належить всяка слава, честь і поклоніння з Отцем і Святим Духом на віки. Амінь.

Молитовні слова про захист дітей

О, Пресвята Владичице Діво Богородице, спаси і збережи під покровом Твоїм моїх дітей (імена), усіх отроків, отроковиць і немовлят, хрещених і безіменних і в утробі матері, що носяться. Укрий їх ризою Твого материнства, виконай їх у страху Божому і послуху батькам, умоли Господа мого і Сина Твого, нехай дарує їм корисне для спасіння їх. Вручаю їх на Материнський розсуд Твій, яко Ти єси Божественний Покров рабам Твоїм. Матір Божа, введи мене в образ Твого материнства небесеного. Уврачуй душевні і тілесні рани дітей моїх (імена), моїми гріхами завдані. Вручаю дитя моє цілком Господа мого Ісуса Христа, і Твоєму, Пречиста, небесному заступництву. Амінь.

Раніше ми писали про таємний сенс молитви "Отче Наш", який промовляють навіть невіруючі.

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