Сильна гроза наробила лиха в Дніпрі: відео наслідків негоди

В Україні розгулялася негода , і через потужні зливи вулиці деяких міст перетворилися на "річки". 15 червня залило і Дніпро, де буквально за пів години дощ підтопив кілька районів, хоча вранці ще було досить сонячно і ясно.

Сильна злива почалася близько половини п'ятого дня, і в лічені хвилини "ватерлінія" піднялася на тротуарах і дорогах, проспекти і вулиці Дніпра перетворилися на бурхливі потоки, оскільки стоки не справлялися з великим потоком води.

Чимало перехожих, обдурені ранковою синявою неба, вийшли без парасольок, і тепер промокли до нитки. Але подібна доля чекала і тих, хто захопив з собою парасольки, виходячи на вулиці - потужні пориви вітру не особливо допомагали вберегтися від косого дощу.

Комунальники поінформували про тимчасову зупинку руху транспорту на деяких маршрутах: зупинилися трамваї № 6 та № 9.

Відео: потужна злива затопила вулиці Дніпра 15 червня

Також через негоду і шквали були пошкоджені деякі дерева. Так, біля ресторану "Черчілль" ствол впав на припарковане авто. У Telegram-Канаді "Х_Днепр" показали відповідні фото.

Також недалеко від ТЦ "Славутич" на проспекті Поля навпіл склався білборд.

Зазначається, що на Крутогорному спуску і на Яворницького 41 змило величезні шматки асфальту. Також зафіксували пошкодження огорожі на набережній.

Наслідки негоди в Дніпрі 15 червня (фото: t.me/hyevuy_dnepr / opentv.media)