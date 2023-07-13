Сильна та затяжна магнітна буря накриє Землю у вихідні: штормити буде 5 днів поспіль

Коли очікується буря

Згідно з прогнозом ресурсу Meteoagent, потужна магнітна буря накриє Землю у суботу, 15 липня. Напередодні, у п'ятницю, 14 липня, очікуються невеликі коливання.

За даними фахівців, у п'ятницю рівень геомагнітної активності досягне К-індексу 4, а ось у суботу очікується буря К-індексу 5 і навіть вище.

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Згідно з прогнозом, високий рівень геомагнітної активності зберігатиметься і після - 16, 17, 18 і 19 липня показники триматимуться на К-індекс 4, що відповідає середньому сонячному шторму.

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Що таке сонячна буря

Геомагнітні бурі – це вибухові процеси на Сонці, що характеризуються викиданням масивних потоків енергії, різних частинок та електромагнітного випромінювання у космічний простір.

Більшість цих електрично заряджених частинок (як правило, протонів та електронів) об'єднується в потік, спрямований на Землю. Частинки взаємодіють з магнітним полем нашої планети й можуть викликати низку проблем, зокрема - перешкоди у роботі супутників, електричних мереж та засобів зв'язку (перебої з GPS, мобільним зв'язком, телебаченням тощо)

Також яскравим проявом сильних сонячних бур може стати виникнення північного та південного полярного сяйва.

Як шкодять магнітні бурі

Найбільше шкоди магнітні бурі завдають астронавтам, які знаходяться поза захисним екраном земної атмосфери. Вони можуть зазнати високого рівня радіації, що збільшує ризик розвитку раку.

Також існує чимало досліджень, які доводять вплив сонячних бур на самопочуття людей. Найчастіше в такі дні люди скаржаться на погіршення самопочуття, головний біль, порушення концентрації, поганий сон.

Крім того, такі бурі діють і на психологічний стан – може виникати надмірна агресія, псується настрій, можуть бути емоційні перепади та загострення тривожності. Можуть також загострюватись хронічні захворювання.

Науковий світ продовжує вивчати вплив магнітних бур та розширювати своє розуміння впливу спалахів на Сонці на життєдіяльність.