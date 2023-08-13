Сильні молитви на Медовий Спас, які привернуть сімейне щастя та удачу

Перший Медовий Спас або Маковій православні християни в Україні відзначають 14 серпня, і з цієї ж дати починається двотижневий Успенський піст.

Які слова молитви найсильніші в цей день - читайте в нашому матеріалі.

Молитва на сімейне щастя та удачу

Владико Господи святий, у вишніх живеш і всевидячим Твоїм оком споглядаєш на всі творіння! Тобі прихиляються душі й тіла, тобі молимося, Святе святих, простягни руку Твою невидиму і благослови всіх нас, і прости нам всяке прогрішення вільне й мимовільне, словом чи ділом скоєне. Даруй нам, Господи, розчулення, даруй сльози змирення душі на очищення від багатьох гріхів наших, даруй волю Твою милість світові Твоєму і нам, негідним рабом Твоїм, бо благословенне і прославлене є ім’я Твоє нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Сильна молитва, що захистить від бід

З висоти зійшов Ти, милосердний, благоволив перебувати три дні в гробі, щоб нас звільнити від пристрастей - життя і воскресіння наше, Господи, слава Тобі! Повставши з гробу, померлих ти спорудив, і Адама воскресив, і Єва радіє про твоє воскресіння, і межі світу торжествують про твоє повстання з мертвих, многомилостивий. Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови спадщина твоя, перемоги православним християнам над чужими даруючи і хрестом твоїм зберігаючи Твій народ. З небес милостиво дивлячись, жебраків приймаючи, відвідай нас, знемоглих від гріхів, владика Всемилостивий: за молитвами Богородиці даруй душам нашим велику милість. Стражданнями святих, які вони за тебе зазнали, умилостився, Господи, і всі наші хвороби зціли, тобі, людинолюбець, молимося. Сім стовпів Премудрості Божої і сім світильників яскравих Божественного світла, Маккавеї премудрі, перш мучеників найбільші мученики! З ними Бога всього світу моліть про порятунок шанують вас. Амінь.

Що святити в храмах у Медовий Спас

У сам святковий день 14 серпня в церквах освячують мед, мак, воду і квіти. Освячений мед заведено залишати в церкві як милостиню.

На Медовий Спас в храмах проходить мале водосвяття (звідси й альтернативні назви Спас на воді або Мокрий Спас). Вважається, що освячена вода набуває особливою цілющої сили, позбавляє від недуг. 14 серпня купання у водоймах вітається, проте вже після цієї дати - ні.

Додамо, що віруючі намагаються нічого не їсти, аж поки не вип'ють свяченої води. Обрядовою їжею на цей день є "шулики", або також називають "ломанці", також в цей день ще готують пісний борщ з грибами.

А ось страви з м'яса і риби на свято Маковія вже не готують - адже з 14 серпня починається Успенський піст.