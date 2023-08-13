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Сильные молитвы на Медовый Спас, которые привлекут семейное счастье и удачу

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Воскресенье 13 августа 2023 19:30
Сильные молитвы на Медовый Спас, которые привлекут семейное счастье и удачу Самая сильная молитва на Медовый Спас (фото: freepik)
Автор: Наталия Коваль

Первый Медовый Спас или Маковея православные христиане в Украине отмечают 14 августа, и с этой же даты начинается двухнедельный Успенский пост.

Какие слова молитвы самые сильные в этот день - читайте в нашем материале.

Молитва на семейное счастье и удачу

Владико Господи святий, у вишніх живеш і всевидячим Твоїм оком споглядаєш на всі творіння! Тобі прихиляються душі й тіла, тобі молимося, Святе святих, простягни руку Твою невидиму і благослови всіх нас, і прости нам всяке прогрішення вільне й мимовільне, словом чи ділом скоєне.

Даруй нам, Господи, розчулення, даруй сльози змирення душі на очищення від багатьох гріхів наших, даруй волю Твою милість світові Твоєму і нам, негідним рабом Твоїм, бо благословенне і прославлене є ім’я Твоє нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Сильная молитва, что защитит от бед

З висоти зійшов Ти, милосердний, благоволив перебувати три дні в гробі, щоб нас звільнити від пристрастей - життя і воскресіння наше, Господи, слава Тобі!

Повставши з гробу, померлих ти спорудив, і Адама воскресив, і Єва радіє про твоє воскресіння, і межі світу торжествують про твоє повстання з мертвих, многомилостивий.

Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови спадщина твоя, перемоги православним християнам над чужими даруючи і хрестом твоїм зберігаючи Твій народ. З небес милостиво дивлячись, жебраків приймаючи, відвідай нас, знемоглих від гріхів, владика Всемилостивий: за молитвами Богородиці даруй душам нашим велику милість.

Стражданнями святих, які вони за тебе зазнали, умилостився, Господи, і всі наші хвороби зціли, тобі, людинолюбець, молимося.

Сім стовпів Премудрості Божої і сім світильників яскравих Божественного світла, Маккавеї премудрі, перш мучеників найбільші мученики! З ними Бога всього світу моліть про порятунок шанують вас. Амінь.

Что святить в храмах в Медовый Спас

В сам праздничный день 14 августа в церквях освящают мед, мак, воду и цветы. Освященный мед принято оставлять в церкви как милостыню.

На Медовый Спас в храмах проходит малое водосвятие (отсюда и альтернативные названия - Спас на воде или Мокрый Спас). Считается, что освященная вода приобретает особую целебную силу, избавляет от недугов. 14 августа купание в водоемах приветствуется, однако уже после этой даты - нет.

Добавим, что верующие стараются ничего не есть, пока не выпьют священную воду. Обрядовой едой на этот день являются "шулики", или также называют "ломанцы", также в этот день еще готовят постный борщ с грибами.

А вот блюда из мяса и рыбы на праздник Макове

я уже не готовят - ведь с 14 августа начинается Успенский пост.

Раньше мы писали, когда будет Яблочный и Ореховый Спас и как правильно отмечать их.

Также читайте, какой праздник хотят ввести в Украине и будет ли дополнительный выходной.

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