Сильна молитва за матір, яку треба прочитати 14 травня

Текст молитви за маму на 14 травня

"Господи Ісусе, заради молитов Матері Твоєї, Пречистої Діви Марії, почуй мене, смиренну рабу Божу (ім’я). Пошли, Господи, милість Твою моїй дитині (ім’я), врятуй і помилуй моє дитя заради імені Твого. Свідомі і несвідомі гріхи, здійснені дитиною, перед очей Твоїх, пробач, Господи!

Настав моє дитя, всемилостивий Боже, жити заповідями Твоїми, врозуми та осяй його світлом Твоїм, для спасіння душі, та зцілення тіла.

Пошли їй, Господи, благословення в домі та біля дому, у навчанні, у праці, в дорозі, всюди де є воля Твоя. Даруй моїй дитині, Господи, опіку Свою Святу, і захисти від нещасного випадку, вогню, потопу, хвороби. Вбережи мою дитину, Господи, від зла, нещастя, ворогів зримих та незримих. Даруй зцілення від хвороб усіляких, та скверни (усяких поганих звичок) та полегши її страждання та муки душі.

Ознаменуй, Господи, благодаттю, Святого Духа її життя на довгі роки, даруй здоров’я, та мудрість. Благослови моє дитя на щасливе сімейне життя.

Даруй мені, Господи, смиренній рабі Твоїй, силу материнського благословення для моєї дитини, у часи вранішні, денні та нічні, во Ім’я Твоє, бо Твоє є Царство вічне та всесильне. Амінь. Господи помилуй (12 разів)".

14 травня 2023 року в Україні відзначають День матері (фото: Freepik)

Що відомо про День матері в Україні

День матері - це перехідне свято, яке відзначають кожну другу неділю травня. Цього року воно випадає на неділю 14 травня.

Особливих традицій у цей день поки що немає, адже свято почало набирати популярності не так давно. Однак в Україні заведено робити мамам подарунки, проводити з ними час і говорити приємні слова.

Кожна сім'я започатковує свої традиції святкування. Ось декілька ідей для вас: