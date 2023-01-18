Сильна магнітна буря вже на порозі: коли варто поберегти голови

Дати магнітної бурі

За даними порталу Meteoagent, у другій половині дня 18 січня магнітна буря досягне 4 балів. Пік цієї бурі очікується у четвер, 19 січня – вона досягне 5 балів.

На спад геомагнітний стан піде тільки в п'ятницю, 20 січня. Ще одна коротка магнітна буря очікується 23 січня - вона також досягне небезпечного 5 рівня, але спалах буде короткий - лише кілька годин.

Які проблеми викликає магнітна буря

Сильні магнітні коливання зазвичай відчувають багато людей планети. Хоча найчастіше дискомфорт у такі дні буває у людей з ослабленим здоров'ям, у людей похилого віку та людей з хронічними захворюваннями. Можливе загальне погіршення самопочуття, сонливість, порушення концентрації та дратівливість. А також:

Головний біль

Дзвін у вухах або шум у голові

Запаморочення, потемніння в очах

Порушення серцевого ритму

Стрибки артеріального тиску

Нервовість, дратівливість, агресія

Підвищена стомлюваність, сильна втома

Безсоння вночі, сонливість вдень, проблеми з пробудженням та засинанням

Посилюється депресія та тривожність

Апатія та різкі перепади настрою

Біль у суглобах, у м'язах, місцях старих переломів

Нудота, шлункові проблеми

Загострення хронічних захворювань

Крім того, при сильних магнітних бурях можуть бути перебої в роботі різної техніки, інтернету, мобільного або супутникового зв'язку.

Як допомогти організму в такі дні

Обов'язково висипайтеся, спіть не менше 7-8 годин на добу. Засипати рекомендується до 12 години ночі та прокидатися близько 8 ранку.

Нормально харчуйтеся, виключіть жирні та гострі страви. Дотримуйтесь питного режиму – не менше 2 л на добу. Кількість кави варто знизити та замінити її трав'яним чаєм. Алкоголь краще виключити повністю.

Поліпшити стан допоможуть контрастний душ, заряджання вранці, прогулянка на свіжому повітрі, пробіжка, похід на басейн. Якщо є така можливість – залиштеся вдома та відпочиньте, почитайте книгу чи подивіться фільм.

Не рекомендується збільшувати в такі дні навантаження - фізичні та психоемоційні, вплутуватися у конфлікти та з'ясування стосунків.

Людям із хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.