Сильная магнитная буря уже на пороге: когда стоит поберечь головы

Даты магнитной бури

По данным портала Meteoagent, во второй половине дня 18 января магнитная буря достигнет 4 баллов. Пик этой бури ожидается в четверг, 19 января - она достигнет 5 баллов.

На спад геомагнитная обстановка пойдет только в пятницу, 20 января. Еще одна короткая магнитная буря ожидается 23 января - она тоже достигнет опасного 5 уровня, но вспышка будет короткая - всего несколько часов.

Какие проблемы вызывает магнитная буря

Сильные магнитные колебания обычно чувствуют многие люди на планете. Хотя чаще всего дискомфорт в такие дни бывает у людей с ослабленным здоровьем, у пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Возможно общее ухудшение самочувствия, сонливость, нарушение концентрации и раздражительность. А также:

Головная боль

Звон в ушах или шум в голове

Головокружение, потемнение в глазах

Нарушение сердечного ритма

Скачки артериального давления

Нервозность, раздражительность, агрессия

Повышенная утомляемость, сильная усталость

Бессонница ночью, сонливость днем, проблемы с пробуждением и засыпанием

Усугубляется депрессия и тревожность

Апатия и резкие перепады настроения

Боль в суставах, в мышцах, местах старых переломов

Тошнота, желудочные проблемы

Обострение хронических заболеваний

Кроме того, при сильных магнитных бурях могут быть перебои в работе различной техники, интернета, мобильной или спутниковой связи.

Как помочь организму в такие дни

Обязательно высыпайтесь, спите не менее 7-8 часов в сутки. Засыпать рекомендуется до 12 часов ночи и просыпаться около 8 утра.

Нормально питайтесь, исключите жирные и острые блюда. Придерживайтесь питьевого режима - не менее 2 л в сутки. Количество кофе стоит снизить и заменить его травяными чаями. Алкоголь лучше исключить полностью.

Улучшить состояние помогут контрастный душ, зарядка утром, прогулка на свежем воздухе, пробежка, поход на бассейн. Если есть такая возможность - останьтесь дома и отдохните, почитайте книгу или посмотрите фильм.

Не рекомендуется увеличивать в такие дни нагрузки - физические и психоэмоциональные, ввязываться в конфликты и выяснения отношений.

Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.