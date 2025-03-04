Сильна магнітна буря охопила Землю: скільки вона триватиме та як вберегти здоров'я

Потужна магнітна буря червоного рівня охопила нашу планету у вівторок, 4 березня, у другій половині дня. Така буря може спричинити погіршення самопочуття у багатьох людей на Землі та призвести до коливань у роботі засобів зв'язку.
Що відомо про цю магнітну бурю та як вберегти свій організм, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler)
На Сонці щоденно виникають спалахи та вибухи, через які у простір викидається велика кількість заряджених частинок. Вони можуть швидко рухатися, зокрема й в сторону Землі. Коли ці частинки досягають магнітосфери нашої планети, виникає збурення, яке вчені називають магнітними бурями.
Магнітні бурі бувають слабкі, помірні, сильні та дуже сильні (геошторми). Багато людей на планеті відчувають тільки сильні магнітні бурі та геошторми, а слабкі та помірні - тільки люди з метеозалежністю.
Крім того, магнітні бурі можуть спричинити збій у роботі багатьох електроприладів та засобів зв'язку - радіо, мобільний зв'язок, супутники, GPRS.
Вчені провели чимало досліджень на тему впливу магнітних бур та підтвердили, що такий зв'язок дійсно існує. Люди у такі дні частіше скаржаться на погане самопочуття, головні болі, пригнічений настрій, проблеми з серцево-судинною системою.
Найчастіші симптоми:
Згідно з даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), сильна магнітна буря червоного рівня охопила Землю у вівторок, 4 березня, у другій половині дня. І зараз прогноз виглядає так:
4 березня, вівторок - магнітна буря червоного рівня, К-індекс 5
5 березня, середа - магнітна буря червоного рівня, К-індекс 5, можливе підвищення до К-індексу 6-7
За прогнозами вчених, 6 березня ця магнітна буря піде на спад.
Наступна потужна магнітна буря прогнозується на 12-15 березня.
Варто зазначити, що усі прогнози вчених - попередні, оскільки сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися протягом навіть одної доби. Тому варто слідкувати за оновленнями та попередженнями.
Якщо стан здоров'я погіршується - зверніться за допомогою до лікарів
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Під час написання матеріалу були використані джерела: Центр прогнозування космічної погоди NOAA (SWPC), Європейське космічне агентство (ESA), SpaceWeatherLive.