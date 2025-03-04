Сильная магнитная буря охватила Землю: сколько она продлится и как уберечь здоровье

Мощная магнитная буря красного уровня охватила нашу планету во вторник, 4 марта, во второй половине дня. Такая буря может вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на Земле и привести к колебаниям в работе средств связи.
Что известно об этой магнитной буре и как уберечь свой организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler)
На Солнце ежедневно возникают вспышки и взрывы, из-за которых в пространство выбрасывается большое количество заряженных частиц. Они могут быстро двигаться, в том числе и в сторону Земли. Когда эти частицы достигают магнитосферы нашей планеты, возникает возмущение, которое ученые называют магнитными бурями.
Магнитные бури бывают слабые, умеренные, сильные и очень сильные (геоштормы). Многие люди на планете ощущают только сильные магнитные бури и геоштормы, а слабые и умеренные - только люди с метеозависимостью.
Кроме того, магнитные бури могут вызвать сбой в работе многих электроприборов и средств связи - радио, мобильная связь, спутники, GPRS.
Ученые провели немало исследований на тему влияния магнитных бурь и подтвердили, что такая связь действительно существует. Люди в такие дни чаще жалуются на плохое самочувствие, головные боли, подавленное настроение, проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Самые частые симптомы:
Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), сильная магнитная буря красного уровня охватила Землю во вторник, 4 марта, во второй половине дня. И сейчас прогноз выглядит так:
4 марта, вторник - магнитная буря красного уровня, К-индекс 5
5 марта, среда - магнитная буря красного уровня, К-индекс 5, возможно повышение до К-индекса 6-7
По прогнозам ученых, 6 марта эта магнитная буря пойдет на спад.
Следующая мощная магнитная буря прогнозируется на 12-15 марта.
Стоит отметить, что все прогнозы ученых - предварительные, поскольку солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться в течение даже одних суток. Поэтому стоит следить за обновлениями и предупреждениями.
Если состояние здоровья ухудшается - обратитесь за помощью к врачам
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При написании материала были использованы источники: Центр прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC), Европейское космическое агентство (ESA), SpaceWeatherLive.