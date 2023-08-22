Сильна магнітна буря накриває планету: коли може розболітися голова

Магнітна буря К-індексу 5 накриває Землю. Найсильніша активність очікується увечері у вівторок, 22 серпня. Також геомагнітна обстановка буде неспокійною у середу, 23 серпня.

Що відомо про цю бурю і як уберегтися від її впливу – читайте у матеріалі Styler.

Коли почнеться буря

За даними порталу Meteoagent, сильна магнітна буря К-індексу 5 почала накривати нашу планету у вівторок, 22 серпня. Свого піку ця буря досягне надвечір, після 18:00.

Несприятливий вплив триватиме також у середу, 23 серпня. Однак магнітні коливання будуть слабшими, на рівні К-індексу 4.

Що таке магнітна буря

Магнітна чи сонячна буря – це вибухові процеси на Сонці. Вони супроводжуються викидом масивних потоків енергії, частинок та електромагнітного випромінювання у космічний простір.

Заряджені частинки об'єднуються у потік, що прямує у бік Землі. Там частки взаємодіють з магнітним полем нашої планети та викликають низку проблем - від перешкод та перебоїв у роботі різних засобів зв'язку до погіршення самопочуття у багатьох людей.

При сильній магнітній бурі з ладу можуть вийти супутники, мобільний зв'язок. А ще – можливі яскраві північні та південні полярні сяйва.

Вплив магнітних бур на людину

Велику небезпеку магнітні бурі становлять астронавтів, які знаходяться поза захисним екраном земної атмосфери. Вони мають ризик отримати високий рівень радіації, що збільшує ймовірність розвитку раку.

Також існує чимало досліджень, що підтверджують вплив магнітних бур на людину. У такі дні люди значно частіше скаржаться на головний біль, різке погіршення самопочуття, проблеми з концентрацією, порушення сну.

Впливає магнітна буря і психологічний стан - можлива надмірна агресія, дратівливість, підвищена тривожність, загострення різних психологічних розладів. Можуть бути сильні емоційні перепади, загострення хронічних захворювань.

Вчені у всьому світі продовжують вивчення впливу спалахів на Сонці та магнітних бур на життєдіяльність людини.

Як покращити стан у дні магнітних бур

Медики рекомендують у такі дні знизити фізичне та психоемоційне навантаження, повноцінно відпочивати, висипатися, дихати свіжим повітрям та гуляти на природі.

Бажано дотримуватись нормального режиму дня, правильний раціон харчування, пити достатню кількість води. А від шкідливої, гострої, солоної їжі та алкоголю варто утриматися.

Людям із хронічними захворюваннями рекомендують більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.