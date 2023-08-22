Скільки фруктів та овочів потрібно їсти щодня: перевірте свій раціон

Літо - чудовий період, щоб запастися вітамінами на зиму. У серпні зазвичай на всіх ринках повно свіжих сезонних овочів та фруктів, а ціни на них ближче до осені знижуються.

Скільки ж потрібно щодня з'їдати овочів та фруктів, розповіли у матеріалі " Бережи собі" .

Що входить до порції

Згідно з рекомендаціями міжнародних фахівців, людина має з'їдати щодня 5 порцій різноманітних овочів та фруктів. Мається на увазі, що порція - це приблизно 80 грамів.

Фрукти

Свіжі фрукти невеликий розмір. Якщо розглядати маленькі фрукти, то на порцію піде 2-3 плоди. Наприклад: 2 сливи, 2 невеликі ківі, 3 абрикоси, 7 полуниця, 14 вишень.

Свіжі середнього розміру фруктів. До цієї категорії потрапляють яблука, банани, персики, груші, нектарини тощо. Одна порція – це один середній фрукт.

Великі фрукти. Це грейпфрут, папайя, ананас, диня, кавун. У такому разі порція – це половинка грейпфрута, 1 великий шматок ананаса, 2 шматочки манго.

Сухофрукти. Порція - приблизно 30 грамів. Це може бути столова ложка з гіркою родзинок або журавлин, жменю сушених бананів, 3 чорносливи.

Але! У сухофруктах великий вміст цукру, що може зашкодити зубам.

Фахівці рекомендують віддавати перевагу саме свіжим фруктам, а сухофрукти вживати під час їди. Наприклад, як десерт, а не як окреме перекушування.

Овочі

1 порція свіжих овочів - це орієнтовно:

2 суцвіття броколі

1 середній помідор або 7 томатів чері

3 палички селери

1 половинка болгарського перцю

Половинка цукіні

3 ст. ложки з гіркою свіжого, консервованого чи замороженого горошку

Коли йдеться про свіжі овочі та фрукти, то картопля до цього списку не входить. Річ у тому, що це крохмалиста їжа. Хоча й такі овочі мають велике значення для нашого раціону.

Коли купуєте консервовані продукти, звертайте увагу на склад. Вибирайте ті, в яких немає зовсім або в дуже невеликій кількості - додані цукру, сіль і жири.

А що з овочевими та фруктовими напоями?

Якщо йдеться про 100% овочевих або фруктових смузі/пюре, то одну склянку можна вважати як 1 порцію. Загальна рекомендація - вживати за добу не більше 150 мл фруктового або овочевого напою.

Якщо ви купуєте готовий напій, то пам'ятайте, що вони зазвичай містять підсолоджувачі. І без різних добавок такі напої містять цукри, які вивільняються при подрібненні фруктів у блендері.

Тому рекомендується вибирати цілісні фрукти або пити смузі під час їди.