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Скільки фруктів та овочів потрібно їсти щодня: перевірте свій раціон

Вівторок 22 серпня 2023 07:15
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Скільки фруктів та овочів потрібно їсти щодня: перевірте свій раціон Скільки овочів та фруктів потрібно з'їдати щодня (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Літо - чудовий період, щоб запастися вітамінами на зиму. У серпні зазвичай на всіх ринках повно свіжих сезонних овочів та фруктів, а ціни на них ближче до осені знижуються.

Скільки ж потрібно щодня з'їдати овочів та фруктів, розповіли у матеріалі "Бережи собі".

Що входить до порції

Згідно з рекомендаціями міжнародних фахівців, людина має з'їдати щодня 5 порцій різноманітних овочів та фруктів. Мається на увазі, що порція - це приблизно 80 грамів.

Фрукти

Свіжі фрукти невеликий розмір. Якщо розглядати маленькі фрукти, то на порцію піде 2-3 плоди. Наприклад: 2 сливи, 2 невеликі ківі, 3 абрикоси, 7 полуниця, 14 вишень.

Свіжі середнього розміру фруктів. До цієї категорії потрапляють яблука, банани, персики, груші, нектарини тощо. Одна порція – це один середній фрукт.

Великі фрукти. Це грейпфрут, папайя, ананас, диня, кавун. У такому разі порція – це половинка грейпфрута, 1 великий шматок ананаса, 2 шматочки манго.

Сухофрукти. Порція - приблизно 30 грамів. Це може бути столова ложка з гіркою родзинок або журавлин, жменю сушених бананів, 3 чорносливи.

Але! У сухофруктах великий вміст цукру, що може зашкодити зубам.

Фахівці рекомендують віддавати перевагу саме свіжим фруктам, а сухофрукти вживати під час їди. Наприклад, як десерт, а не як окреме перекушування.

Скільки фруктів та овочів потрібно їсти щодня: перевірте свій раціон

Овочі

1 порція свіжих овочів - це орієнтовно:

  • 2 суцвіття броколі
  • 1 середній помідор або 7 томатів чері
  • 3 палички селери
  • 1 половинка болгарського перцю
  • Половинка цукіні
  • 3 ст. ложки з гіркою свіжого, консервованого чи замороженого горошку

Коли йдеться про свіжі овочі та фрукти, то картопля до цього списку не входить. Річ у тому, що це крохмалиста їжа. Хоча й такі овочі мають велике значення для нашого раціону.

Коли купуєте консервовані продукти, звертайте увагу на склад. Вибирайте ті, в яких немає зовсім або в дуже невеликій кількості - додані цукру, сіль і жири.

Скільки фруктів та овочів потрібно їсти щодня: перевірте свій раціон

А що з овочевими та фруктовими напоями?

Якщо йдеться про 100% овочевих або фруктових смузі/пюре, то одну склянку можна вважати як 1 порцію. Загальна рекомендація - вживати за добу не більше 150 мл фруктового або овочевого напою.

Якщо ви купуєте готовий напій, то пам'ятайте, що вони зазвичай містять підсолоджувачі. І без різних добавок такі напої містять цукри, які вивільняються при подрібненні фруктів у блендері.

Тому рекомендується вибирати цілісні фрукти або пити смузі під час їди.

До речі, раніше ми розповідали про те, які продукти потрібно замінити у раціоні, аби покращити здоров'я.

А також ми писали про те, скільки витрачають українці на їжу та в Європі найдорожчі продукти.

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