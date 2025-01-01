Як українські зірки виглядали в дитинстві: рідкісні фото, які вас здивують
Ось і настав новий 2025 рік. Новорічні свята у багатьох із нас асоціюються з безтурботним дитинством: ялинка, аромат мандаринів, канікули та подарунки.
РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило зібрати для вас рідкісні фото українських знаменитостей, на яких їх складно впізнати.
Ірина Білик
Відома українська співачка Ірина Білик зізналася, що співати почала в ранньому дитинстві. А також продемонструвала, який вигляд мала тоді. На старому архівному знімку зірка зображена в однотонній сукні з милим комірцем і величезним білим бантом на голові.
Ірина Білик у дитинстві (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Лілія Ребрик
Телеведуча і актриса Лілія Ребрик часто ділиться зі своїми підписниками особистими фото. Так, на одному з них вона показала, який вигляд мала в школі. Майбутня зірка постала в шкільній формі з білим фартушком і двома величезними бантами.
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Анна Богдан
Переможниця "Холостяка-11" Анна Богдан також показала, якою була в дитинстві. На знімку вона зображена на тлі килима - незмінного атрибута в багатьох будинках у 1990-х. У дівчинці в картатій сукні з червоним бантом і милих шкарпетках складно впізнати майбутню зірку соцмереж.
Анна Богдан (фото: instagram.com/hannastorozhuk)
Анна Неплях
Володарка титулу "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях також часто ділиться у своєму блозі особистими фото. На одному з них вона показала, який вигляд мала майбутня красуня в дитинстві. На світлині вона позує в білій сорочці та піджаку.
Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)
Алан Бадоєв
Знаменитий режисер Алан Бадоєв нещодавно показав свої архівні фото. На кількох фото можна побачити Алана ще в дитинстві. Чорно-білі фотографії добре передають його впевнений і серйозний погляд. Один із кадрів був зроблений під час відпочинку на морі.
Алан Бадоєв у дитинстві (фото: instagram.com/alanbadoev)
Григорій і Христина Решетніки
Відомий телеведучий Григорій Решетнік і його дружина Христина показали свої дитячі фото. На них вони зображені під час літнього відпочинку на березі моря. Примітно, що фото у майбутнього подружжя практично ідентичні.
Григорій Решетнік і Христина Решетнік (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Надя Дорофєєва
Відома співачка Надя Дорофєєва показала себе в дитинстві - майбутня артистка практично не змінилася з тих часів.
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Катерина Полтавська
Дружина українського телеведучого і шоумена Володимира Остапчука, блогерка і підприємиця Катерина Полтавська, часто ділиться зі своїми фоловерами знімками. Так, на одному з них вона зображена біля клумби з квітами в дитинстві. На іншому фото Полтавська показала себе з іншою зачіскою, а саме - з чубчиком. А також вона показала на знімках свого рідного брата.
Катерина Полтавська (фото: instagram.com/poka.tya)
Анастасія Цимбалару
Українська акторка, зірка серіалів і благодійниця на користь ЗСУ Анастасія Цимбалару теж показала, який вигляд мала в дитинстві. На одному з фото вона зображена в 1-му класі. На іншому майбутня артистка стоїть біля повітряних кульок.
Анастасія Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)
Даша Астаф'єва
Відома артистка і волонтерка Даша Астаф'єва нещодавно поділилася знімками з дитячого садка, де вона зображена в ролі сніжинки на новорічному ранку - в білосніжній сукні з "дощиком" на спідниці. До слова, нещодавно знаменитість повторила цей образ.
Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
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