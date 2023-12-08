"Сидів у СІЗО": ЗМІ розсекретили нареченого блогерки Верби

Що Верба розповідає про свого нареченого

Влітку дівчина почала натякати на те, що у неї з'явився хлопець. Після розриву стосунків з блогером Денисом Притулою Верба не одразу показала спільні фото з новим обранцем.

Втім, навіть коли вона почала публікувати світлини свого коханого, то усе одно ховала його обличчя. При цьому Верба ігнорувала питання про бойфренда й нічого про нього не розповідала.

Наречений Верби (фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa)

Блогерка регулярно хизується розкішними букетами й подарунками від обранця. А 5 жовтня він їй освідчився.

Блогерка та її хлопець (фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa)

Як звуть нареченого Верби

ЗМІ, посилаючись на "власні джерела", повідомили, що обранця блогерки звуть Костянтин Золотухін, якого багато хто знає у Львові.

Окрім цього, вже декілька місяців мережею "гуляє" скріншот Stories блогерки Юліани, яка була дружиною парубка. Ще влітку вона писала, що знає про його стосунки з Вербою. При цьому дівчина казала, що вже "переварила" цю інформацію.

Колишня дружина Золотухіна (фото: instagram.com/byuyi_y)

"Згідно з інформацією з судового реєстру, з колишньою дружиною Золотухін розлучився у травні 2021 року. У нього є донька від попереднього шлюбу. Також, як стало відомо з власних джерел ТСН.ua, обранець Верби сидів у СІЗО. За словами інсайдера, чоловік був притягнутий за шахрайство - продавав китайську техніку за оригінальну Apple", - повідомляє видання.

Наречений Верби сидів у СІЗО (фото: tsn.ua)

Сама блогерка нову інформацію про свого нареченого поки що ніяк не коментує. Верба казала, що не хоче показувати обличчя коханого до весілля. Втім, причини такого рішення вона ніяк не пояснювала.