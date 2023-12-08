"Сидел в СИЗО": СМИ рассекретили жениха блогерши Вербы

Что Верба рассказывает о своем женихе

Летом она начала намекать на то, что у нее появился парень. После расставания с блогером Денисом Притулой Верба не сразу показала совместные фото с новым избранником.

Впрочем, даже когда она начала публиковать снимки своего любимого, все равно прятала его лицо. При этом Верба игнорировала вопрос о бойфренде и ничего о нем не рассказывала.

Жених Вербы (фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa)

Блогерша регулярно хвастается роскошными букетами и подарками от избранника. А 5 октября он ей сделал предложение.

Блогерша и ее парень (фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa)

Как зовут жениха Вербы

СМИ, ссылаясь на "собственные источники", сообщили, что избранника блогерши зовут Константин Золотухин, которого многие знают во Львове.

Кроме этого, уже несколько месяцев в сети "гуляет" скриншот Stories блогерши Юлианы, которая была женой этого молодого человека. Еще летом она писала, что знает о его отношениях с Вербой. При этом девушка говорила, что уже "переварила" эту информацию.

Бывшая жена Золотухина (фото: instagram.com/byuyi_y)

"Согласно информации из судебного реестра, с бывшей женой Золотухин развелся в мае 2021 года. У него есть дочь от предыдущего брака. Также, как стало известно из собственных источников ТСН.ua, избранник Вербы сидел в СИЗО. По словам инсайдера, мужчина был привлечен за мошенничество - продавал китайскую технику, как оригинальную от Apple", - сообщает издание.

Жених Вербы сидел в СИЗО (фото: tsn.ua)

Сама блогерша новую информацию о своем женихе пока никак не комментирует. Верба говорила, что не хочет показывать лицо любимого до свадьбы. Однако причины такого решения она никак не объясняла.