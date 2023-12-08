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"Сидів у СІЗО": ЗМІ розсекретили нареченого блогерки Верби

П'ятниця 08 грудня 2023 15:19
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"Сидів у СІЗО": ЗМІ розсекретили нареченого блогерки Верби Хто наречений Верби (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

З'явилася інформація про нареченого скандальної блогерки Юлії Верби. Вона намагалася приховати свого коханого від фанів, але дещо усе ж спливло на поверхню.

Ким виявився наречений Верби, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано такі джерела: ТСН.ua, Instagram-акаунти Верби та Юліани, колишньої дружини її обранця.

Що Верба розповідає про свого нареченого

Влітку дівчина почала натякати на те, що у неї з'явився хлопець. Після розриву стосунків з блогером Денисом Притулою Верба не одразу показала спільні фото з новим обранцем.

Втім, навіть коли вона почала публікувати світлини свого коханого, то усе одно ховала його обличчя. При цьому Верба ігнорувала питання про бойфренда й нічого про нього не розповідала.

&quot;Сидів у СІЗО&quot;: ЗМІ розсекретили нареченого блогерки ВербиНаречений Верби (фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa)

Блогерка регулярно хизується розкішними букетами й подарунками від обранця. А 5 жовтня він їй освідчився.

&quot;Сидів у СІЗО&quot;: ЗМІ розсекретили нареченого блогерки ВербиБлогерка та її хлопець (фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa)

Як звуть нареченого Верби

ЗМІ, посилаючись на "власні джерела", повідомили, що обранця блогерки звуть Костянтин Золотухін, якого багато хто знає у Львові.

Окрім цього, вже декілька місяців мережею "гуляє" скріншот Stories блогерки Юліани, яка була дружиною парубка. Ще влітку вона писала, що знає про його стосунки з Вербою. При цьому дівчина казала, що вже "переварила" цю інформацію.

&quot;Сидів у СІЗО&quot;: ЗМІ розсекретили нареченого блогерки Верби

Колишня дружина Золотухіна (фото: instagram.com/byuyi_y)

"Згідно з інформацією з судового реєстру, з колишньою дружиною Золотухін розлучився у травні 2021 року. У нього є донька від попереднього шлюбу. Також, як стало відомо з власних джерел ТСН.ua, обранець Верби сидів у СІЗО. За словами інсайдера, чоловік був притягнутий за шахрайство - продавав китайську техніку за оригінальну Apple", - повідомляє видання.

&quot;Сидів у СІЗО&quot;: ЗМІ розсекретили нареченого блогерки Верби

Наречений Верби сидів у СІЗО (фото: tsn.ua)

Сама блогерка нову інформацію про свого нареченого поки що ніяк не коментує. Верба казала, що не хоче показувати обличчя коханого до весілля. Втім, причини такого рішення вона ніяк не пояснювала.

Нагадаємо, раніше блогерка Верба вразила "знаннями" про Україну, коли не одразу сказала, що таке Крим.

Також ми вже розповідали, що актриса Ірма Вітовська зізналася, скільки їй платили за зйомки у серіалі "Леся+Рома".

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