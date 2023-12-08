"Сидел в СИЗО": СМИ рассекретили жениха блогерши Вербы
Появилась информация о женихе скандальной блогерши Юлии Вербы. Она пыталась скрыть своего любимого от фанатов, но кое-что все же всплыло на поверхность.
Кем оказался жених Вербы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы следующие источники: ТСН.ua, Instagram-аккаунты Вербы и Юлианы, бывшей жены ее избранника.
Что Верба рассказывает о своем женихе
Летом она начала намекать на то, что у нее появился парень. После расставания с блогером Денисом Притулой Верба не сразу показала совместные фото с новым избранником.
Впрочем, даже когда она начала публиковать снимки своего любимого, все равно прятала его лицо. При этом Верба игнорировала вопрос о бойфренде и ничего о нем не рассказывала.
Жених Вербы (фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa)
Блогерша регулярно хвастается роскошными букетами и подарками от избранника. А 5 октября он ей сделал предложение.
Блогерша и ее парень (фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa)
Как зовут жениха Вербы
СМИ, ссылаясь на "собственные источники", сообщили, что избранника блогерши зовут Константин Золотухин, которого многие знают во Львове.
Кроме этого, уже несколько месяцев в сети "гуляет" скриншот Stories блогерши Юлианы, которая была женой этого молодого человека. Еще летом она писала, что знает о его отношениях с Вербой. При этом девушка говорила, что уже "переварила" эту информацию.
Бывшая жена Золотухина (фото: instagram.com/byuyi_y)
"Согласно информации из судебного реестра, с бывшей женой Золотухин развелся в мае 2021 года. У него есть дочь от предыдущего брака. Также, как стало известно из собственных источников ТСН.ua, избранник Вербы сидел в СИЗО. По словам инсайдера, мужчина был привлечен за мошенничество - продавал китайскую технику, как оригинальную от Apple", - сообщает издание.
Жених Вербы сидел в СИЗО (фото: tsn.ua)
Сама блогерша новую информацию о своем женихе пока никак не комментирует. Верба говорила, что не хочет показывать лицо любимого до свадьбы. Однако причины такого решения она никак не объясняла.
Напомним, ранее блогерша Верба поразила "знаниями" об Украине, когда не сразу сказала, что такое Крым.
Также мы уже рассказывали, что актриса Ирма Витовская призналась, сколько ей платили за съемки в сериале "Леся+Рома".