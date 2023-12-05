Сидіти вдома? Лікарі розповіли, чи необхідно обмежувати життя дитини після вакцинації

В Україні існує думка, що після вакцинацію дитині не можна виходити на вулицю та й загалом варто обмежити спосіб життя. Однак, це не зовсім так.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я України.

Що може робити дитина після щеплення

Медики кажуть, що після щеплення дитина може жити звичним життям, а саме:

ходити на прогулянки, дитячі майданчики, розважальні центри

відвідувати школу, дитячий садок чи будь-які інші заняття

приймати душ, ванну після вакцинації та мочити місце щеплення. Головне - не терти місце уколу, щоб не було зайвого подразнення

їсти та пити

Однак, лікар має попередити вас про можливі реакції на вакцину - наприклад, рідко це біль в місці уколу чи підвищення температури.

Важливо знати, що це очікувані та цілком ймовірні прояви після вакцинації, які свідчать про те, що імунна система "вчитися упізнавати й знешкоджувати" нових збудників.

Якщо ж дитина не відчуває жодного дискомфорту, то не потрібно давати їй жодних препаратів, особливо "для профілактики". Також категорично не можна обмежувати її спосіб життя.

До того не треба обробляти місце уколу чи захищати його.

Як підготувати дитину до вакцинації

Дуже часто щеплення для дітей асоціюються зі страхом і супроводжуються тим, що діти можуть плакати та засмучуватися відразу після ін'єкції. Це нормально, проте це ніяк не повинно заважати вам дотримуватися календаря щеплень.

Перед тим як розпочинати вакцинацію лікар повинен:

перевірити здоров'я дитячого організму

у персональному порядку підібрати препарат для щеплення

чітко роз'яснити батькам, як слід підготуватися до щеплення

дати докладні рекомендації батькам, що робити після щеплення

у чіткості дотримати всі нюанси, що стосуються зберігання, використання та введення препарату

Підготуйте дитину морально заздалегідь

Двох або трьох річній дитині краще сказати про вакцинацію безпосередньо в день візиту до лікаря. Налаштуйте її на те, що уколи можуть заподіяти біль тільки на якусь мить, але ви будете поруч і підтримаєте дитину.

Дитині від 4 років і старше може бути корисно трохи більше підготуватися - за день або два до цього.

Відволікайте дитину

Під час фактичної вакцинації більшість дітей відчувають себе спокійніше, якщо не бачать голку. Спробуйте перевести увагу дитини на щось інше.

Нагородіть дитину

Похваліть і обійміть дитину після уколу. Пообіцяйте сходити погуляти кудись або купити щось дитині, щоб підбадьорити її після перенесеної вакцинації.