Сидеть дома? Врачи рассказали, необходимо ли ограничивать жизнь ребенка после вакцинации
В Украине существует мнение, что после вакцинации ребенку нельзя выходить на улицу и вообще стоит ограничить образ жизни. Однако это не совсем так.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения Украины.
Что может делать ребенок после прививки
Медики говорят, что после прививки ребенок может жить привычной жизнью, а именно:
- ходить на прогулки, детские площадки, развлекательные центры
- посещать школу, детский сад или любые другие занятия
- принимать душ, ванну после вакцинации и мочить место прививки. Главное - не тереть место укола, чтобы не было лишнего раздражения
- есть и пить
Однако врач должен предупредить вас о возможных реакциях на вакцину - например, редко это боль в месте укола или повышение температуры.
Важно знать, что это ожидаемые и вполне вероятные проявления после вакцинации, свидетельствующие о том, что иммунная система "учится узнавать и обезвреживать" новых возбудителей.
Если же ребенок не испытывает никакого дискомфорта, то не нужно давать ему никаких препаратов, особенно для профилактики. Также категорически нельзя ограничивать его образ жизни.
К тому же не нужно обрабатывать место укола или защищать его.
Как подготовить ребенка к вакцинации
Очень часто прививки для детей ассоциируются со страхом и сопровождаются тем, что дети могут плакать и огорчаться сразу после инъекции. Это нормально, однако это никак не должно мешать вам придерживаться календаря прививок.
Перед началом вакцинации врач должен:
- проверить здоровье детского организма
- в персональном порядке подобрать препарат для прививки
- четко разъяснить родителям, как следует подготовиться к прививке
- дать подробные рекомендации родителям, что делать после прививки
- в четкости соблюдать все нюансы, касающиеся хранения, использования и введения препарата
Подготовьте ребенка морально заранее
Двум или трем летнему ребенку лучше сказать о вакцинации непосредственно в день визита к врачу. Настройте ее на то, что уколы могут причинить боль только на какое-то мгновение, но вы будете рядом и поддержите ребенка.
Ребенку от 4 лет и старше может быть полезно чуть больше подготовиться - за день или два до этого.
Отвлекайте ребенка
Во время фактической вакцинации большинство детей чувствуют себя более спокойно, если не видят иглу. Попытайтесь перевести внимание ребенка на что-то другое.
Наградите ребенка
Похвалите и обнимите ребенка после укола. Пообещайте сходить погулять куда-нибудь или купить что-нибудь ребенку, чтобы подбодрить его после перенесенной вакцинации.
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