Сидели, прижав хвосты: украинский продюсер высказался о гастролях в РФ

Юрий Бардаш, экс-участник группы "Грибы" и известный украинский продюсер, рассказал, почему большинство украинских артистов перестали гастролировать в России. Как он отметил в интервью российскому блогеру Юрию Дудю, гастроли у многих прекратились из-за страха.

Юрий Бардаш признал, что группа "Грибы" продолжала гастролировать в РФ в то время, как многие украинские артисты боялись поехать в Россию.

"Мы катались открыто везде, когда все наши артисты в Украине сидели, прижав хвосты и не выезжали. Не потому, что не хотели. Есть, конечно, люди идейные, и их можно понять. … Очень много ненависти к русским, очень много людей близких погибло на вот этой вот войне", - заявил продюсер.

Он добавил, что государство диктует политику артистам и это вынуждает их отказываться от гастролей в РФ.

"Я не хочу тыкать ни на кого пальцем, каждый сам себе судья в этом вопросе. Но все, кто на телике в Украине… Телевизор их делает кем-то, серьезными какими-то, важными артистами, и таким образом государство в лице телевизора диктует политику творцу. И ты делаешь, что говорят, иначе твое тщеславие просто", - объяснил Юрий Барбаш.

Юрий Барбаш объяснил, почему украинские артисты не гастролируют в РФ