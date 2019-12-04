Сиділи, притиснувши хвости: український продюсер висловився про гастролі в РФ

Юрій Бардаш, екс-учасник групи "Гриби" та відомий український продюсер, розповів, чому більшість українських артистів перестали гастролювати в Росії. Як він зазначив в інтерв'ю російському блогеру Юрію Дудю, гастролі у багатьох припинилися через страх.

Юрій Бардаш визнав, що група "Гриби" продовжувала гастролювати в РФ в той час, як багато українських артистів боялися поїхати до Росії.

"Ми каталися відкрито скрізь, коли всі наші артисти в Україні сиділи, притиснувши хвости і не виїжджали. Не тому, що не хотіли. Є, звичайно, люди ідейні, і їх можна зрозуміти. ... Дуже багато ненависті до росіян, дуже багато близьких людей загинуло на ось цій війні", - заявив продюсер.

Він додав, що держава диктує політику артистам і це змушує їх відмовлятися від гастролей в РФ.

"Я не хочу тикати ні на кого пальцем, кожен сам собі суддя в цьому питанні. Але всі, хто на телику в Україні... Телевізор їх робить кимось, серйозними якимись важливими артистами, і таким чином держава в особі телевізора диктує політику творця. І ти робиш те, що говорять, інакше твоє марнославство просто", - пояснив Юрій Барбаш.

Юрій Барбаш пояснив, чому українські артисти не гастролюють в РФ