Человек стремится к миру: украинский продюсер рассказал Дудю о Зеленском

Юрий Бардаш рассказал о Зеленском (Коллаж РБК-Украина)

Юрий Бардаш дал интервью Юрию Дудю и рассказал о своем отношении к Владимиру Зеленскому

Украинский продюсер Юрий Бардаш рассказал о своем отношении к президенту Владимиру Зеленскому в интервью московскому журналисту Юрию Дудю. Участник и продюсер группы "Грибы", которая завершила свое творчество, и коллектива Quest Pistols отметил, что лично он не знаком с главой государства, но всячески его поддерживает, так как, по его словам, Зеленский стремится к миру.

"Я не знаком с ним. Мы не пересекались", - ответил Бардаш на вопрос Дудя, знаком ли он с президентом.

"Я буду поддерживать своего президента. Это человек, которы стремится к миру в Украине". Как еще я могу к нему относится?" - резюмировал Бардаш.

Отметим, что сам Юрий Бардаш провел первые 4 года жизни в детдоме. Своих родителей он никогда не видел и вырос в городе Алчевске Луганской области.

Юрий Бардаш сообщил, что поддерживает Зеленского (YouTube)