Сидела посреди дороги: в Киеве заметили обнаженную девушку (фото)

В Киеве на мосту возле Гидропарка снова заметили девушку, которая несколько дней назад лежала на проезжей части и махала водителям транспорта. Однако на этот раз ее заметили без одежды.

Неизвестно кто эта девушка и по какой причине она так поступает.

"Продолжение приключений сумасшедших в Киеве. Опять Гидропарк. На этот раз она уже обнажена. И всем нормально, никто не забирает на лечение", - пишет под фото.

В то же время когда к женщине подходили прохожие, чтобы помочь, она их игнорировала.

В комментариях пользователи пишут, видимо, женщина употребляла наркотики и нуждается в медицинской помощи.