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Сидела посреди дороги: в Киеве заметили обнаженную девушку (фото)

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Киев, Пятница 18 июня 2021 20:55
Сидела посреди дороги: в Киеве заметили обнаженную девушку (фото) Коллаж РБК-Украина: в Киеве на мосту ходила обнаженная женщина
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве на мосту возле Гидропарка снова заметили девушку, которая несколько дней назад лежала на проезжей части и махала водителям транспорта. Однако на этот раз ее заметили без одежды.

Фото очевидцев опубликовал "Киев Оперативный".

Неизвестно кто эта девушка и по какой причине она так поступает.

"Продолжение приключений сумасшедших в Киеве. Опять Гидропарк. На этот раз она уже обнажена. И всем нормально, никто не забирает на лечение", - пишет под фото.

Сидела посреди дороги: в Киеве заметили обнаженную девушку (фото)

В то же время когда к женщине подходили прохожие, чтобы помочь, она их игнорировала.

В комментариях пользователи пишут, видимо, женщина употребляла наркотики и нуждается в медицинской помощи.

  • Она и вчера на Гидропарке голая бегала
  • У них флешмоб походу там
  • А, куда же их забирать на лечение, если, медицинская реформа все отделения закрыла
  • Позавчера она возле Гидропарка была в одной футболке
  • Видимо, она под наркотиками.

Ранее мы сообщали, что в Киеве обнаженный мужчина гулял посреди дороги.

Также в Ровно парочка разгуливала голышом, прикрываясь одеялами.

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