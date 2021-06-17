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В Киеве голый мужчина гулял посреди дороги: видео поразило сеть

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Київ, Четверг 17 июня 2021 16:25
В Киеве голый мужчина гулял посреди дороги: видео поразило сеть Коллаж РБК-Украина: киевляне сняли на видео обнаженного мужчину, который гулял по городу
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве на Троещине по трассе заметили полностью обнаженного мужчину. Пассажиры маршрутки сняли мужчину на камеру.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Киев сейчас".

На видео видно, что полностью обнаженный мужчина гулял по трассе прямо посреди дороги. Его на видео сняли очевидцы.

"По дороге гуляет голый мужчина. Все нормально, просто жарко. Пассажиры 79 автобуса сняли на видео, как посреди дороги идет голый мужчина. Сообщил ли кто - то об этом полиции - неизвестно", - говорится под видео.

В комментариях очевидцы опубликовали свои видео и пишут, что мужчина долгое время гулял по городу, но потом его забрала полиция.

  • Его сразу полиция забрала
  • Далеко не сразу его забрали. Первый раз увидели его на Троещинском пляже, возле surf campa, освежился и пешком ушел в поля. Позже уже на Бальзака, шел по проезжей части, при этом копы, которые ехали ему навстречу, просто проехали мимо
  • Загорает
  • Как бы этого голышом не сбили.

Ранее мы сообщали, что в Ровно парочка разгуливала голышом, прикрываясь одеялами.

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