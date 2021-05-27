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В Ровно парочка разгуливала голышом, прикрываясь одеялами: видео поразило сеть

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Ровно, Четверг 27 мая 2021 22:24
В Ровно парочка разгуливала голышом, прикрываясь одеялами: видео поразило сеть Коллаж РБК-Украина: в Ровно парочка разгуливала голышом, прикрываясь одеялами
Автор: Styler

В Ровно разгуливала обнаженная молодая пара, прикрываясь одеялами. Влюбленные делали снимки на улицах города и даже в таком виде пришли в местное кафе.

Ролик был опубликован в Instagram-сообществе rivne_1283 и вызвал бурю обсуждений.

На видео можно увидеть, что возле столика молодоженов, завернутых в одеяло, которых угощали кофе и выпечкой, сидели и другие посетители заведения.

Судя по ролику, прогулка происходила утром.


Интересно, что в комментариях большинство пользователей поддерживает влюбленную пару.

Говорят, что в настоящее время нет ничего удивительного, и это просто фотосессия.

Однако есть те, кто не разделяет поступок молодых людей, и считают такой поступок недопустимым.

  • Негатив пишут те, кто не способен согласиться на такой вариант фотосессии
  • А потом дети родятся больные...
  • Когда нет что показать, покажи, что ты не умный
  • Тут полиция и психиатры нужны, без них никак
  • Это ужасно
  • Это все от недостатка труда. Дурачки
  • В настоящее время ничего удивительного нет
  • Какая разница, как они фотографируются? С голым телом не бегают. Чтобы людям было ок. Вот захотели фотку в одеялах - сделали, а вы беситесь

Как мы сообщали ранее, под Ровно третьеклассница подрезала мужчину, который бил ее маму.

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