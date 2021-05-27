В Ровно парочка разгуливала голышом, прикрываясь одеялами: видео поразило сеть

В Ровно разгуливала обнаженная молодая пара, прикрываясь одеялами. Влюбленные делали снимки на улицах города и даже в таком виде пришли в местное кафе.

Ролик был опубликован в Instagram-сообществе rivne_1283 и вызвал бурю обсуждений.

На видео можно увидеть, что возле столика молодоженов, завернутых в одеяло, которых угощали кофе и выпечкой, сидели и другие посетители заведения.

Судя по ролику, прогулка происходила утром.



Интересно, что в комментариях большинство пользователей поддерживает влюбленную пару.

Говорят, что в настоящее время нет ничего удивительного, и это просто фотосессия.

Однако есть те, кто не разделяет поступок молодых людей, и считают такой поступок недопустимым.