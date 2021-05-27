В Ровно парочка разгуливала голышом, прикрываясь одеялами: видео поразило сеть
В Ровно разгуливала обнаженная молодая пара, прикрываясь одеялами. Влюбленные делали снимки на улицах города и даже в таком виде пришли в местное кафе.
Ролик был опубликован в Instagram-сообществе rivne_1283 и вызвал бурю обсуждений.
На видео можно увидеть, что возле столика молодоженов, завернутых в одеяло, которых угощали кофе и выпечкой, сидели и другие посетители заведения.
Судя по ролику, прогулка происходила утром.
Интересно, что в комментариях большинство пользователей поддерживает влюбленную пару.
Говорят, что в настоящее время нет ничего удивительного, и это просто фотосессия.
Однако есть те, кто не разделяет поступок молодых людей, и считают такой поступок недопустимым.
- Негатив пишут те, кто не способен согласиться на такой вариант фотосессии
- А потом дети родятся больные...
- Когда нет что показать, покажи, что ты не умный
- Тут полиция и психиатры нужны, без них никак
- Это ужасно
- Это все от недостатка труда. Дурачки
- В настоящее время ничего удивительного нет
- Какая разница, как они фотографируются? С голым телом не бегают. Чтобы людям было ок. Вот захотели фотку в одеялах - сделали, а вы беситесь
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